Giornata nazionale donazione organi e tessuti: in Ospedale, oggi e domani, un punto informativo

Sono quasi 8.000 le persone in Italia in attesa di trapianto : un numero che fa capire molto bene quanto sia importante donare gli organi e aiutare così il prossimo. Per questo motivo è stata indetta per domenica 16 aprile la 26a Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti . Ognuno può fare la propria parte con un semplicissimo gesto e dare il proprio consenso alla donazione, già da ora. Nella nostra realtà sono molti i cittadini che acconsentono ma, vista la lunga lista d’attesa, è necessario che le opposizioni si riducano sempre più.

L’Ospedale di Alessandria

Per questo motivo anche l’Azienda Ospedaliera di Alessandria sarà protagonista con una serie di iniziative di sensibilizzazione proposte dall’Ufficio delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti. Nelle giornate del 12 e 13 aprile, oggi e domani, sarà allestito un punto informativo, mentre sui canali social dell’AO AL saranno presenti le risposte alle domande più frequenti sulla donazione di organi.

Il punto informativo

Sarà allestito oggi e domani i 2 punti diversi dell’Ospedale:

Mercoledì 12, orario 13-15 , nel corridoio del presidio civile (Blocco B);

nel corridoio del presidio civile (Blocco B); Giovedì 13, 7.30-10 e 11.30-13.30 , vicino ai distributori vicini all’ingresso di Spalto Marengo;

, vicino ai distributori vicini all’ingresso di Spalto Marengo; Saranno distribuiti opuscoli e date delucidazioni sulla donazione di organi e tessuti da parte della dottoressa Bonato e della Infermiera esperta Mara De Angelis.

Le parole

“L’obiettivo – ha spiegato la coordinatrice dell’Ufficio Donazioni, Valeria Bonato – è far conoscere il ‘consenso alla donazione’. Ed è il motivo per cui vogliamo diffondere questo messaggio e chiarire i dubbi alle persone. I dati 2022 indicano 20 segnalazioni di potenziali donatori, di cui 12 possibili, 5 opposizioni e 3 non idonei. Sono stati invece 41 i donatori di cornea. Vogliamo fare di più”.