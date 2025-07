Ambulatorio ‘Asili notturni’: il bilancio delle visite del 1° semestre 2025

Prosegue senza sosta l’impegno silenzioso dei volontari degli “Asili Notturni” della sede di Alessandria che offrono prestazioni odontoiatriche e oculistiche gratuite alle fasce più deboli della popolazione. È particolarmente positivo il bilancio dell’attività svolta nel 1° semestre del 2025 che ha fatto registrare oltre 600 prestazioni tra interventi dentistici, di cui un centinaio di protesi, e controlli della vista, cui si aggiunge la fornitura di decine di paia di occhiali.

Il servizio viene fornito, a titolo assolutamente gratuito, da medici, operatori sanitari e volontari che mettono a disposizione la loro professionalità e la loro generosità per chi ha bisogno di cure.

La sede di Alessandria può contare sulla collaborazione di 7 medici tra dentisti e odontoiatri, 1 oculista e 3 optometristi, 1 assistente alla poltrona, 1 assistente di studio, 1 farmacista e una dozzina di volontari che si occupano dell’accoglienza e della gestione delle pratiche amministrative.

L’ambulatorio, attivo da giugno 2023, è aperto 3 giorni alla settimana in via Buonarroti ad Alessandria.

LE PAROLE – Così Pier Giuseppe Rossi, responsabile della sede alessandrina: “Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto, anche se le richieste sono in continuo aumento per via di una situazione economica difficile. Abbiamo firmato convenzioni, oltre che con il C.I.S.S.A.C.A., con una serie di associazioni di volontariato che operano sul territorio a favore di minori, disabili, donne sole con figli, detenuti e ci occupiamo delle persone bisognose, sia italiani sia stranieri, senza alcuna preclusione. Ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per il sostegno economico, la Regione Piemonte, il Comune di Alessandria che ci ha messo a disposizione la sede, e i partner che hanno finanziato alcuni progetti”.