Tortona: parte il progetto “Famiglie al centro”, grazie al C.I.S.A. e alla Fondazione CRAL

Il C.I.S.A. di Tortona ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per il cospicuo contributo ricevuto per la partecipazione al bando “Nessuno escluso”.

Il progetto “Famiglie al Centro”, che ha ottenuto un importante finanziamento, prevede l’integrazione della rete di interventi offerti alle famiglie bisognose dai servizi sociali, sociosanitari, sanitari ed educativi, dagli Enti del privato non profit, compresi gli Enti del Terzo Settore promuovendo la rete territoriale dei servizi attraverso il Centro per le Famiglie ubicato nel Comune di Tortona e gestito dal C.I.S.A.

LE PAROLE – Spiega il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano: “Sostenere l’attività del C.I.S.A. significa fornire servizi ad un bacino di 40 comuni e circa 60.000 utenti. L’obiettivo che accomuna la Fondazione al Consorzio è quello di supportare le famiglie più fragili e di contribuire a migliorare le condizioni di vita all’interno della comunità. Sono i principi del bando “Nessuno Escluso” che ci hanno permesso di intervenire a supporto di due categorie cui il C.I.S.A ha dedicato particolare attenzione: l’assistenza alle mamme con neonati e l’integrazione degli studenti nella scuola e nella società”.

Così il presidente del C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale), Gianluca Silvestri: “Grazie al finanziamento ricevuto è stato possibile sperimentare il nuovo servizio di mediazione culturale e linguistica, offerto alle famiglie degli studenti delle scuole della realtà tortonese. Inoltre stiamo allestendo un Baby Pit Stop Unicef, Progetto che rappresenta un passo concreto verso la creazione di ambienti più accoglienti e supportivi per le famiglie, contribuendo a diffondere una cultura che valorizza e sostiene l’allattamento materno come scelta fondamentale per la salute e il benessere di madri e bambini. Si tratta di uno spazio dedicato dov’è presente una comoda poltrona, un fasciatoio e uno spazio gioco”.