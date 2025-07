Ricaldone: dal 18 al 27 luglio ‘L’isola in Collina’ in ricordo di Luigi Tenco, con grandi ospiti

‘L’Isola in collina’, storica rassegna musicale in provincia di Alessandria, è giunta quest’anno alla sua 30^ edizione. Dal 1992 il festival omaggia Luigi Tenco nel paese del Monferrato in cui ha vissuto prima di trasferirsi a Genova: Ricaldone. Non solo Tenco, ma tutta la canzone d’autore italiana, è il fil rouge di questa rassegna tra le più longeve d’Italia. L’iniziativa è stata finanziata dalla Fondazione CRAL tramite i fondi stanziati nell’ambito del bando “Musica e dintorni”.

Il presidente della Fondazione CRAL,

notaio Luciano Mariano

VENERDI’ 18 luglio, in collaborazione con Boomshak–Agglomerati Artistici Solidali, presso la Cantina Convento Cappuccini, che, dopo l’apertura del gruppo acquese Lo Straniero, ospiterà Frankie Hi-Nrg in dj set, uno dei rapper più colti del panorama musicale italiano.

SABATO 19 luglio, in collaborazione con la comunità macedone di Ricaldone, si esibiranno in un concerto ad ​ingresso gratuito, 2 cantanti macedoni (Vasilija Petrova e Sanja Zdjelar) accompagnate dalla Moderato Bend e con i ballerini della scuola di danze popolari Kud e Vera Jocik.

DOMENICA 20 luglio presso l’Antica Cantina San Rocco con “AnitaDavideDuo”, che propone una musica senza confini di genere e stile. Durante la serata si potranno inoltre gustare i piatti tipici della tradizione contadina ed assaggiare i vini della Cantina San Rocco.

Francesco Renga

GIOVEDI’ 24 luglio “1929 Cantina e Agriturismo” di Pizzorni Vini ospita una cena cantata con Ale show. VENERDI’ 25 luglio, sul piazzale della cantina Tre Secoli, Francesco Renga presenta il suo tour estivo “ANGELO- VENTI”, per festeggiare insieme il suo iconico brano e il 30° anniversario dell’Isola in Collina.

SABATO 26 luglio il protagonista sarà il centro storico di Ricaldone che, ospiterà in vari punti panoramici una serata di note e sapori. Nella tarda serata spazio per i giovani con il dj Walter Pizzulli di Radio M2O.

DOMENICA 27 luglio apertura del Wilson Project Group e poi la Premiata Forneria Marconi che presenta il tour estivo “Doppia traccia”, spettacolo dedicato al gruppo PFM e a Fabrizio de André.

La Premiata Forneria Marconi