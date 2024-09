In occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia (8 settembre), anche l’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria ha aderito a ‘Open Fisio’, con l’obiettivo di far conoscere tutti gli ambiti specialistici di cui la fisioterapia si occupa, al fine di migliorare la qualità di vita delle persone.

Sabato 14 settembre, il ‘Borsalino day’ verrà celebrato con la “Camminata per la Salute”, con partenza da piazza Libertà (ore 10) e arrivo nel giardino del Presidio Riabilitativo Borsalino, dove sarà collocato l’info-point in cui si potrà dialogare con i fisioterapisti e ricevere materiale informativo.

Il tema della Giornata Mondiale della Fisioterapia, eletto dalla World Physiotherapy per il 2024, è il mal di schiena, una patologia molto impattante su qualità di vita e astensionismo dal lavoro. Il fisioterapista, dopo un’attenta valutazione, può trattare il mal di schiena e lavorare con la persona sullo stile di vita o consigliare di rivolgersi al Medico di Medicina Generale per ulteriori approfondimenti.

Prenderà il via alle ore 10 in Piazza della Libertà davanti al Palazzo del Comune e terminerà al Presidio Borsalino per le ore 11.15. Per partecipare è consigliabile effettuare l’iscrizione a questo link:

e indossare scarpe comode.

Per il rientro verso Piazza della Libertà verrà messo a disposizione un servizio navetta gratuito.