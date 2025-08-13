Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: il progetto ‘Portraits’ e i percorsi clinici dell’ictus

Analizzare i percorsi clinici dei pazienti con ictus per renderli più efficienti, omogenei e tempestivi. È questo l’obiettivo del progetto “PORTRAITS – Spiegabilità delle Tracce di Processo nei Percorsi Clinici”, promosso dalla SSD Laboratori di Ricerca del DAIRI e condotto dalla dott.ssa Delfina Ferrandi, Direttrice della Struttura Complessa di Neurologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

L’iniziativa, frutto della collaborazione con il Laboratorio Integrato di Intelligenza Artificiale e Informatica in Medicina della SSD Laboratori di Ricerca – guidata dalla dott.ssa Annalisa Roveta – è stata sviluppata dal gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa Stefania Montani con i prof. Giorgio Leonardi e Alessio Bottrighi del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT) dell’Università del Piemonte Orientale. L’ictus rappresenta una delle principali cause di mortalità e disabilità nel mondo.
In Italia è la seconda causa di morte e la prima di invalidità, con ricadute rilevanti sui pazienti e sull’intero sistema sanitario. Nonostante i progressi nella gestione clinica, persistono ancora criticità organizzative e disomogeneità nei percorsi di cura, che il progetto PORTRAITS intende affrontare grazie all’uso di tecnologie avanzate di process mining e intelligenza artificiale.

La ricerca prevede l’analisi retrospettiva e prospettica di dati clinici e amministrativi relativi a circa 1.000 pazienti con ictus ischemico o emorragico presi in carico dalla SC Neurologia dell’AOU AL dal 2021 al 2025. L’obiettivo finale è produrre mappe dei percorsi clinici, evidenziare le criticità operative, sviluppare modelli predittivi a supporto delle decisioni cliniche e formulare raccomandazioni per migliorare i flussi assistenziali. Si tratta di un progetto che coniuga rigore scientifico, tecnologie innovative e impatto concreto sulla qualità dell’assistenza, confermando il ruolo dell’AOU AL come centro di ricerca clinica avanzata.
Per sostenere la ricerca del DAIRI e dell’Ospedale di Alessandria donare al link: https://www.fondazionesolidal.it/donazioni/ .

