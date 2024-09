Torna il Borsalino Day: venerdì 13 e sabato 14 settembre la terza edizione

Si rinnova per il 3° anno consecutivo il Borsalino Day, evento previsto per venerdì 13 e sabato 14 settembre, che si pone l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza del Presidio Riabilitativo “Borsalino” dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, riflettendo sul ruolo del “Nuovo Umanesimo” in riabilitazione e sull’importanza delle reti rafforzate nel tempo con le associazioni di volontariato.

La due giorni prenderà il via alle 15 di venerdì, con la presentazione del libro “Tecnosofia” di Guido Saracco, Professore ordinario di Fondamenti chimici delle tecnologie al Politecnico di Torino, organizzata con il contributo dell’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale di Alessandria, e l’intervento del dr. Angelo Ranzenigo, Responsabile del Giardino Botanico Comunale “Dina Bellotti”, sul rapporto tra verde e cura.

Il momento istituzionale delle 16.30 presenterà le attività già messe in atto e quelle future all’interno del Presidio Bosalino in ottica Medical Humanities.

La festa proseguirà il sabato alle 9.30 in Piazza della Libertà, di fronte a Palazzo Rosso, con l’iniziativa “Camminiamo per la salute”, in cui le associazioni invitano la cittadinanza ad una camminata in compagnia, finalizzata a conoscere i benefici del movimento per la salute.

La passeggiata partirà alle 10 e attraverserà via Mazzini e viale Milite Ignoto con arrivo al “Borsalino” alle 11.15, dove ad attendere i partecipanti ci sarà un piccolo brunch. Sarà poi possibile visitare la chiesa Gardella e i giardini del Presidio grazie alla collaborazione dei volontari della delegazione di Alessandria del FAI.

Indossare scarpe comode. Per il rientro verso Piazza Libertà verrà messo a disposizione un servizio navetta gratuito.