Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

Minigolf: le nazionali italiane pronte per i Mondiali in Germania. Con il novese Paolo Porta

DiRaimondo Bovone

Ago 13, 2025

Le Nazionali italiane di minigolf sono pronte a scendere in campo per i Campionati Mondiali General Class 2025 che si terranno a Neheim-Hüsten, in Germania, dal 19 al 23 agosto. L’evento vedrà la partecipazione di circa 150 atleti da 20 Nazioni diverse, pronti a contendersi i titoli in palio.
La spedizione italiana, supportata dalla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, volerà nel paese della Renania settentrionale la prossima settimana per preparare al meglio i campi di gara. Le squadre selezionate rappresentano l’eccellenza del minigolf azzurro.
Il programma prevede 5 giorni di intense competizioni: 19-20 agosto: titoli a squadre – 21 agosto: titoli individuali matchplay – 22 agosto: titolo a coppie miste – 23 agosto: titoli individuali matchplay.

Anna Bandera (Minigolf Cusano Milanino)

La squadra femminile, composta da Anna Bandera, Silvia Bandera e Martina Saletta, cercherà di replicare il successo del bronzo agli Europei 2024 in Croazia e puntare ancora una volta al podio. La squadra maschile con Marco Broggi, Matteo Diotti, Luca Gavazzi, Valerio Marcoaldi, Paolo Porta, Emanuele Prestinari e Maurizio Zini, è determinata a superare il quarto posto dei Mondiali 2023 in Svezia e a tornare sul podio dopo anni di attesa.
Tra le donne spicca Anna Bandera, campionessa mondiale 2019 e attuale numero 2 del ranking.
Sul fronte maschile, i riflettori sono puntati su Paolo Porta, campione italiano in carica, campione europeo 2012 e numero 7 al mondo. Ma il team vanta anche altri talenti, come Marco Broggi, campione europeo junior 2023, e gli esperti Maurizio Zini e Luca Gavazzi, entrambi medagliati agli Europei senior 2023.

Paolo Porta (Miniaturgolf Club Novi Ligure)

LE PAROLE – Così il presidente nazionale FIGeST, Enzo Casadidio: “Le nostre Nazionali si presentano ai Mondiali con la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli. Abbiamo un mix di campioni affermati ed eccellenze emergenti che ci fa ben sperare. La determinazione e la preparazione dei nostri atleti e dello staff tecnico sono il nostro punto di forza. Siamo orgogliosi di loro e li sosterremo in ogni singola buca”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: il progetto ‘Portraits’ e i percorsi clinici dell’ictus

Ago 13, 2025 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA

Il ministro Urso: “L’intesa sull’ex-Ilva potrà incoraggiare gli investitori”

Ago 12, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 13 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 12, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

Minigolf: le nazionali italiane pronte per i Mondiali in Germania. Con il novese Paolo Porta

Ago 13, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: il progetto ‘Portraits’ e i percorsi clinici dell’ictus

Ago 13, 2025 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA

Il ministro Urso: “L’intesa sull’ex-Ilva potrà incoraggiare gli investitori”

Ago 12, 2025
Attualità Cronaca Video

Soccorsi due escursionisti bloccati sulla Cengia di Trevisani

Ago 12, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x