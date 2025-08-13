Giovedì 14 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Cerca sempre un modo per ritrovarti e non una scusa per perderti. (Dal web)
Santi del giorno
San Massimiliano Maria Kolbe (Sacerdote e Martire), Sant’Alfredo (Vescovo), Sant’Arnolfo di Soissons (Vescovo).
Accadde oggi
- 1893 nacque la targa automobilistica. L’idea fu del Comune di Parigi: una placca in metallo con numeri bianchi su sfondo nero. Nel 1896 venne usata in Germania, nel 1898 l’Olanda introdusse la targa nazionale. In Italia il primo sistema di immatricolazione si ebbe nel 1901, limitando l’obbligo di targa alle automobili in servizio pubblico.
- 2004 oro olimpico per il ciclista Bettini. Ai Giochi di Atene ’04 Paolo Bettini vinse la prova di ciclismo su strada battendo allo sprint finale il portoghese Sergio Paulinho. Campione del mondo ’06 e ’07, Bettini fu CT della Nazionale maschile italiana (’10-’13).
Nati famosi
- Giorgio Strehler (1921-1997), Italia, regista. Nato a Trieste, diplomato all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, fu figura storica del teatro italiano. Fondò il ‘Piccolo Teatro’ (’47) e fu maestro nell’uso di spazio scenico e illuminazione, mettendo sempre al centro la storia, nel rispetto del testo e della volontà dell’autore. Morì a Lugano (Svizzera) il giorno di Natale del ’97.
- Lina Wertmüller (1928-2021), Italia, regista. Nacque a Roma come Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich, discendente da nobile famiglia svizzera. Ebbe la stagione d’oro nei ’70 con ‘Mimì metallurgico’ e ‘Pasqualino Settebellezze’. Vinse 3 ‘premi alla carriera’: Globo d’Oro, David di Donatello e Oscar ’20.
- Wim Wenders (1945), Germania, regista. Nato a Dusseldorf, Ernst Wilhelm Wenders divise pubblico e critica. Il suo ‘Lo stato delle cose’ fu Leone d’oro a Venezia ’82, ‘Paris, Texas’ Palma d’oro a Cannes ’84, ‘Il cielo sopra Berlino’ miglior regia a Cannes ’87. Ottenne il Leone d’oro ‘95 e l’Orso d’oro ’15, entrambi alla carriera.
- Magic Johnson (1959), Usa, ex-cestista e imprenditore. Nato a Lansing (Michigan) come Earving Johnson jr., 4° di 7 figli, è tra i più grandi giocatori della storia del basket. Vinse 5 titoli NBA (LA Lakers) e Oro Olimpico ’92 col Dream Team USA. Il soprannome ‘Magic’ gli fu dato dal giornalista Fred Stabley Jr.
- Raoul Bova (1971), Italia, attore. Romano, è uno dei ‘bellissimi’ del panorama italiano. Tra i lavori famosi ‘La Piovra’, ‘Il capitano Ultimo’, ‘La finestra di fronte’, ‘Scusa ma ti chiamo amore’, ‘Baarìa’, ‘Out of the Night’, ‘The Tourist’, ‘Buongiorno papà’. Attivo nel sociale, è stato nominato ‘Ambasciatore di buona volontà’ della FAO.
- Giorgio Chiellini (1984), Italia, ex-calciatore. Pisano, difensore, giocatore di Livorno, Fiorentina, Juventus, Los Angeles (700-44), vinse 9 scudetti, 5 Coppe Italia, 5 Supercoppe, 1 serie B (Juve) e 1 serie C (Livorno), più scudetto e coppa in Usa. Campione d’Europa 2020 con la Nazionale (112-8), in azzurro vinse anche Oro Europeo U19 (’03), Bronzo Olimpico ’04, Argento Europeo ’12, Bronzo Confederations Cup ’13. Da settembre 2024 è dirigente della Juventus.