Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 14 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

DiRaimondo Bovone

Ago 13, 2025 , , , , , , , , , , ,
Il regista tedesco Wim Wenders, 80 anni oggi, ha vinto numerosi premi in carriera

Frase del giorno 

Cerca sempre un modo per ritrovarti e non una scusa per perderti. (Dal web)

Santi del giorno

San Massimiliano Maria Kolbe (Sacerdote e Martire), Sant’Alfredo (Vescovo), Sant’Arnolfo di Soissons (Vescovo).

Accadde oggi

  • 1893 nacque la targa automobilistica. L’idea fu del Comune di Parigi: una placca in metallo con numeri bianchi su sfondo nero. Nel 1896 venne usata in Germania, nel 1898 l’Olanda introdusse la targa nazionale. In Italia il primo sistema di immatricolazione si ebbe nel 1901, limitando l’obbligo di targa alle automobili in servizio pubblico.
  • 2004 oro olimpico per il ciclista Bettini. Ai Giochi di Atene ’04 Paolo Bettini vinse la prova di ciclismo su strada battendo allo sprint finale il portoghese Sergio Paulinho. Campione del mondo ’06 e ’07, Bettini fu CT della Nazionale maschile italiana (’10-’13).

Nati famosi

  • Giorgio Strehler (1921-1997), Italia, regista. Nato a Trieste, diplomato all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, fu figura storica del teatro italiano. Fondò il ‘Piccolo Teatro’ (’47) e fu maestro nell’uso di spazio scenico e illuminazione, mettendo sempre al centro la storia, nel rispetto del testo e della volontà dell’autore. Morì a Lugano (Svizzera) il giorno di Natale del ’97.
  • Lina Wertmüller (1928-2021), Italia, regista. Nacque a Roma come Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich, discendente da nobile famiglia svizzera. Ebbe la stagione d’oro nei ’70 con ‘Mimì metallurgico’ e ‘Pasqualino Settebellezze’. Vinse 3 ‘premi alla carriera’: Globo d’Oro, David di Donatello e Oscar ’20.
  • Wim Wenders (1945), Germania, regista. Nato a Dusseldorf, Ernst Wilhelm Wenders divise pubblico e critica. Il suo ‘Lo stato delle cose’ fu Leone d’oro a Venezia ’82, ‘Paris, Texas’ Palma d’oro a Cannes ’84, ‘Il cielo sopra Berlino’ miglior regia a Cannes ’87. Ottenne il Leone d’oro ‘95 e l’Orso d’oro ’15, entrambi alla carriera.
  • Magic Johnson (1959), Usa, ex-cestista e imprenditore. Nato a Lansing (Michigan) come Earving Johnson jr., 4° di 7 figli, è tra i più grandi giocatori della storia del basket. Vinse 5 titoli NBA (LA Lakers) e Oro Olimpico ’92 col Dream Team USA. Il soprannome ‘Magic’ gli fu dato dal giornalista Fred Stabley Jr.
  • Raoul Bova (1971), Italia, attore. Romano, è uno dei ‘bellissimi’ del panorama italiano. Tra i lavori famosi ‘La Piovra’, ‘Il capitano Ultimo’, ‘La finestra di fronte’, ‘Scusa ma ti chiamo amore’, ‘Baarìa’, ‘Out of the Night’, ‘The Tourist’, ‘Buongiorno papà’. Attivo nel sociale, è stato nominato ‘Ambasciatore di buona volontà’ della FAO.
  • Giorgio Chiellini (1984), Italia, ex-calciatore. Pisano, difensore, giocatore di Livorno, Fiorentina, Juventus, Los Angeles (700-44), vinse 9 scudetti, 5 Coppe Italia, 5 Supercoppe, 1 serie B (Juve) e 1 serie C (Livorno), più scudetto e coppa in Usa. Campione d’Europa 2020 con la Nazionale (112-8), in azzurro vinse anche Oro Europeo U19 (’03), Bronzo Olimpico ’04, Argento Europeo ’12, Bronzo Confederations Cup ’13. Da settembre 2024 è dirigente della Juventus.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Lampedusa, Save the Children “Inaccettabile la conta dei bimbi morti”

Ago 13, 2025
IN EVIDENZA

31 bambini in viaggio da Gaza verso l’Italia per essere curati

Ago 13, 2025
IN EVIDENZA

Procedure d’imbarco per i bambini di Gaza verso l’Italia

Ago 13, 2025

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 14 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 13, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Gaza, Papa “Risolvere la crisi umanitaria”

Ago 13, 2025
TOP NEWS

Naufragio Lampedusa, Meloni “Dai trafficanti inumano cinismo”

Ago 13, 2025
TOP NEWS

Ucraina, Meloni “Dall’Occidente unità d’intenti e capacità di dialogo”

Ago 13, 2025