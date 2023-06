Il ciclismo è montagna, la montagna è ciclismo

Uncem Piemonte, in occasione della Giornata mondiale della Bicicletta, invita tutti a scaricare il catalogo di proposte di itinerari sulle strade del Grande Ciclismo per emulare i Grandi Campioni.

Con questi itinerari si possono scegliere pacchetti di viaggio per raggiungere le località delle imprese e delle strade più belle. Pacchetti turistici da 3 a 6 giorni, ideali per tutti gli appassionati del mondo, gruppi o singoli. Scegli il pacchetto con il tour operator e arrivi sulle montagne più belle. Si sale, ma non solo. Percorsi adatti a tutti, anche con e-bike, su strada e per gravel (le bici gravel sono fatte per trasportare tutta la tua attrezzatura, gestire qualsiasi condizione meteorologica e di superficie stradale).

Dal Colle delle Finestre al Colle dell’Agnello, passando per Oropa, Cascata del Toce, Fauniera ma anche Sanremo con Turchino, Sestriere con Monginevro e Moncenisio, la WineStage delle Langhe, Novi, Castellania Coppi, Tortona e i Campionissimi, Ivrea e tanto altro. Luoghi mitici del Ciclismo. Le grandi imprese sono da scoprire. I Campioni da emulare.

Info cataloghi

https://uncem.piemonte.it/wp-content/uploads/2022/12/UNCEM_CATALOGO-2023_WEB72-def.pdf

https://uncem.it/wp-content/uploads/2022/05/UNCEM-Grande-Ciclismo-Piemonte-28-tappe.pdf

