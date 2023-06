Venerdì 9 giugno 2023, alle ore 18, presso la Sala Bobbio della Biblioteca Civica di Alessandria ‘Francesca Calvo’, si terrà ”Nel tempo e nello spazio: quando a viaggiare sono i libri”, incontro promosso dal Comune di Alessandria e dall’Azienda Costruire Insieme dedicato al tema dei Fondi Storici delle biblioteche del territorio alessandrino. L’evento rientra nell’ambito della Valorizzazione e promozione dei beni archivistici e bibliografici finanziato dalla Regione Piemonte.

I relatori

Interverranno Roberto Livraghi, Studioso di storia locale e Segretario della Consulta per i Beni Culturali della Provincia di Alessandria, Simone Accardo, Segretario dell’Ufficio Beni culturali ecclesiastici ed Edilizia di culto, Don Stefano Tessaglia, Direttore dell’Archivio Storico Diocesano, Federica Viazzi, Bibliotecaria documentalista della Biblioteca Biomedica, DAIRI, dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

L’incontro

Organizzato in occasione dell’edizione 2023 di Archivissima, costituisce un approfondimento dei legami fra i fondi storici provenienti dalle antiche biblioteche alessandrine. La provenienza degli antichi volumi, ricostruita attraverso segni e documenti che costituiscono un vero e proprio diario di viaggio delle opere a stampa, hanno suggerito alla Biblioteca di Alessandria, che partecipa per la seconda volta al Festival degli Archivi, un’interpretazione originale del tema “Carnet de Voyage”, scelto per l’edizione 2023 di Archivissima.

Le visita

A conclusione dell’incontro avrà luogo una speciale visita guidata della mostra “Le biblioteche ritrovate” curata da Maria Pia Mirone e Giulia Vay della Cooperativa Arca. La mostra è stata anche corredata da pannelli esplicativi generali con impressi codici QR Code che hanno permesso la visione dei contenuti dell’esposizione grazie alla lingua dei segni, utili alle persone non udenti.

L’incontro di venerdì 9 giugno rappresenta anche la naturale conclusione della mostra “Le Biblioteche ritrovate” realizzata grazie al contributo 2022 della Regione Piemonte al Comune di Alessandria, con la collaborazione della Cooperativa Arca per la curatela e l’allestimento e dell’associazione Abilitando per le azioni a favore dell’accessibilità e dell’inclusione sociale.