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Autobus al Quartiere Cristo: AMAG Mobilità corregge l’errore dopo le proteste

DiRaimondo Bovone

Giu 15, 2026 , , , , , ,
Il nuovo percorso della Linea 2

Dopo la presa di posizione decisa delle associazioni di quartiere sullo spostamento della linea B da corso Acqui a corso Marx senza consultare l’utenza, l’azienda comunale che gestisce il trasporto pubblico ha corretto il tiro, mantenendo il nuovo percorso previsto da oggi, lunedì 15 giugno (come aveva deciso) ma allungando il percorso di una navetta che consentirà di migliorare il servizio nella zona ‘scoperta’ dal repentino e silenzioso cambiamento. Come funzionerà? Vedremo. Perché tutto, ora, dipenderà dal numero di mezzi disponibili su quelle linee e dalla frequenza dei passaggi.
INFO – Consultare il sito www.amagmobilita.it.

IL COMUNICATO – Ecco alcuni passaggi del comunicato ufficiale di AMAG Mobilità:A partire dal 15 giugno 2026, le linee 2 e navetta B di AMAG Mobilità avranno alcune variazioni di percorso all’interno del quartiere Cristo. Le modifiche, che si avvieranno in concomitanza con l’ingresso dell’orario estivo, garantiranno una miglior copertura territoriale ed una miglior fruibilità del servizio pubblico.
La linea 2 transiterà, sia in andata sia in ritorno, lungo Corso Carlo Marx anziché lungo Corso Acqui. Tale modifica è stata definita in raccordo con il Comune di Alessandria e l’Agenzia della Mobilità, per ovviare a criticità nella viabilità segnalate da più parti.
Il servizio lungo Corso Acqui sarà garantito tramite il prolungamento dell’attuale percorso della navetta B; la variazione prevede il passaggio lungo Corso Acqui fino all’altezza della rotonda di Corso Carlo Marx, ben oltre l’attuale percorso che oggi si ferma a via Casalcermelli, effettuando così tutte le fermate presenti lungo il tragitto e garantendo la copertura completa del territorio.
L’azienda ha pianificato di introdurre sulla linea così ristrutturata le nuove vetture 100% elettriche appena acquistate grazie alle risorse PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed al PSNMS – Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile, che verranno progressivamente inserite in servizio e che saranno in grado di offrire maggiore comfort di viaggio con silenziosità dei mezzi e zero emissioni inquinanti”.

Il nuovo percorso della Navetta B


Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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