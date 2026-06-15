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Ucraina: bombardamenti su Kiev, in fiamme la Cattedrale della Dormizione

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Giu 15, 2026


KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Continuano gli attacchi russi a Kiev e a Kharkiv. “Nella notte, i russi hanno lanciato più di 60 razzi solo contro la capitale. In totale, sull’Ucraina sono stati lanciati 70 missili e 611 droni”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram. In seguito all’attacco russo, la Cattedrale della Dormizione a Kiev è andata a fuoco: “è attualmente uno dei più grandi crimini russi contro la cultura cristiana”. L’incendio sul tetto della cattedrale “è già stato domato dai servizi di emergenza”. A Kharkiv i russi “hanno colpito nuovamente i nostri soccorritori, purtroppo, sono morte cinque persone, nove sono rimaste ferite” mentre “a Dnipro, la Russia ha colpito la stazione ferroviaria”, spiega Zelensky. “È così che la Russia mostra al mondo le sue intenzioni di continuare la guerra. È molto importante che ci sia una risposta da parte dei paesi del G7, che si stanno attualmente riunendo per il vertice, e che sia decisiva e significativa: più pressione sull’aggressore, più aiuto all’Ucraina nella difesa aerea, soprattutto con l’antibalistica”, conclude Zelensky.
col4/gsl/red

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