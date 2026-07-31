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Aeroporti di Catania e Comiso, al via la seconda fase della privatizzazione

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Lug 31, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – Si è conclusa la prima fase della procedura di privatizzazione di SAC, la Società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso. Alla scadenza del termine fissato dall’avviso pubblico, sono stati ammessi a proseguire il percorso 10 operatori: Corporaciòn America Airports, Royal Schiphol Group, Mundys, Adani Airport, 2I Aeroporti, Mag Overseas Investment, Oman Airports Management Company, Macquarie European Infrastructure Fund, Vinci Airports. Nel servizio interviste ad Anna Quattrone, presidente di SAC, e a Nico Torrisi, amministratore delegato.

col/sat/gtr

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