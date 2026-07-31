TOP NEWS

Cina, capacità di stoccaggio energetico di nuova generazione +61% a fine giugno

Di

Lug 31, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Amministrazione nazionale dell’energia ha reso noto ieri che la capacità installata cinese di stoccaggio energetico di nuova generazione è aumentata del 61% su base annua, raggiungendo, a fine giugno 2026, i 153 milioni di chilowatt.

Lo stoccaggio energetico di nuova generazione è diventato una tecnologia chiave per favorire lo sviluppo e il consumo su larga scala delle energie rinnovabili, garantendo un approvvigionamento elettrico affidabile e migliorando la sicurezza e la stabilità del sistema elettrico, ha dichiarato Xu Jilin, funzionario dell’amministrazione, durante una conferenza stampa.

Un rapporto pubblicato dall’amministrazione ha mostrato che, durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), tale capacità installata è aumentata da 3 a 136 milioni di chilowatt, raddoppiando all’incirca ogni anno.

Lo stoccaggio tramite batterie agli ioni di litio è rimasto dominante, ma anche altre tecnologie hanno registrato rapidi progressi, secondo il rapporto.

Durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), l’amministrazione lavorerà per potenziare la capacità di innovazione tecnologica e innalzare i livelli di sviluppo industriale nello stoccaggio energetico di nuova generazione, promuovendo al contempo lo sviluppo di alta qualità del settore attraverso maggiori sforzi e misure più concrete, ha concluso Xu.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua –

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Forte scossa di terremoto a Napoli, magnitudo 4.7

Lug 31, 2026
TOP NEWS

Cina, i nuovi settori economici spingono la crescita del Pil

Lug 31, 2026
TOP NEWS

L’Italia sospende l’accordo Schengen con la Spagna

Lug 31, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, capacità di stoccaggio energetico di nuova generazione +61% a fine giugno

Lug 31, 2026
TOP NEWS

Forte scossa di terremoto a Napoli, magnitudo 4.7

Lug 31, 2026
TOP NEWS

Cina, i nuovi settori economici spingono la crescita del Pil

Lug 31, 2026
TOP NEWS

L’Italia sospende l’accordo Schengen con la Spagna

Lug 31, 2026