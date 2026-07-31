Cina, i nuovi settori economici spingono la crescita del Pil

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I nuovi motori di crescita della Cina hanno continuato a espandersi costantemente nel 2025, contribuendo in misura maggiore al prodotto interno lordo (PIL) del Paese, secondo i dati ufficiali pubblicati ieri.

La produzione a valore aggiunto dell’economia delle “tre novità”, che comprende nuovi settori, nuove forme imprenditoriali e nuovi modelli commerciali, ha raggiunto quasi 25.790 miliardi di yuan, pari a circa 3.800 miliardi di dollari, nel 2025, con un aumento del 6,2% su base annua, ha reso noto l’Ufficio nazionale di statistica.

La sua quota sul PIL è salita al 18,39% nel 2025, con un aumento di 0,38 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

All’interno dell’economia delle “tre novità”, il valore aggiunto del settore primario ha raggiunto i 986,5 miliardi di yuan, rappresentando il 3,8% del totale. Il settore secondario ha contribuito per 10.630 miliardi di yuan, pari al 41,2%, mentre il terziario ha raggiunto i 14.170 miliardi di yuan, rappresentando il 55%.

Nel frattempo, dati recenti hanno mostrato che il settore manifatturiero ad alta tecnologia del Paese ha mantenuto una rapida espansione nel primo semestre del 2026, con una produzione industriale a valore aggiunto nel settore in aumento del 13,3% su base annua.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua –