UNA ALESSANDRIA VOLLEY DA APPLAUSI VINCE E CONVINCE

Tra le mura amiche del palasport alessandrino domenica abbiamo assistito ad uno dei big match di questa lunga stagione sportiva. Ospiti del team del Presidente Andrea La Rosa, per questa terza giornata, la forte formazione del Piossasco volley, sodalizio che nella scorsa stagione ha militato nel campionato di serie B2. Risultato finale 3 a 0 per le locali con i parziali di 25/16 25/15 25/10 che non lasciano dubbi sull’andamento del match. Abbiamo evidenziato subito il risultato finale per porre l’accento sulla grande prestazione delle ragazze di coach Marco Jus Ruscigni. Una vittoria ottenuta sciorinando sul campo un ottimo gioco con fondamentali precisi, grande intesa, pochissime sbavature e la voglia unita alla determinazione giusti ingredienti per ottenere i successi desiderati. Solo nel primo set e solo nelle battute iniziali abbiamo assistito ad un incontro giocato sui cambi palla e quindi punto a punto. La prima accelerata l’abbiamo avuta sul punteggio di 12 a 10 a favore delle locali che hanno fatto registrare giocata dopo giocata un 20 a 14 e a seguire l’ultimo strappo per il 25 a 16. Un set giocato a buoni livelli e terminato con un punteggio che non lascia dubbi sulle forze in campo e che ha portato una forte iniezione di fiducia e consapevolezza mettendo in un angolo ogni timore riverenziale nell’affrontare un team reduce da un campionato di serie B2. Iniezione di fiducia che si è trasformata in tranquilla determinazione nella seconda frazione che ha visto capitan Marku e compagne macinare punti su punti, allunghi su allunghi, senza lasciare margini di speranza alle avversarie. Un lieve rilassamento sul 20 a 11 per poi chiudere il set con il punteggio di 25 a 15. Terzo set con le ragazze del Piossasco alle corde e Ponzano e compagne sugli scudi. Inizio dirompente senza pecche e titubanze con la sola voglia di chiudere il match e incassare 3 punti importanti per la classifica ottenendoli soprattutto contro un team di assoluto valore. Si un terzo set con le ragazze dell’Alessandria volley, come detto, sugli scudi e partenza da formula 1 che fa segnare sul tabellone luminoso il punteggio di Alessandria volley 15 Piossasco 1. Frazione proseguita sempre sui binari della precisione e con molta attenzione con continui piccoli allunghi lasciando poco spazio alle avversarie e chiusura di set e match 25 a 10 per un 3 a 0 importantissimo per la classifica ma soprattutto per aver superato un banco di prova di assoluto valore. Capitan Romina Marku con Giulia Ponzano, Silvia Rinaldi, Matilde Furegato, Elisa Marku, Alice Giacomin, Francesca Oberti, Alessia Falocco, Valentina Soriani, Giulia Fracchia, Arianna Bernagozzi, Chiara Cazzulo e Arianna Ferrari le ragazze guidate da coach Marco Ruscigni e dal secondo e preparatore atletico Giorgio Oberti, a completare lo staff in panchina il Team Manager Simone Ponzano, lo scoutman Paolo Demagistris, il medico sociale Dott. Francesco Mele e il massofisioterapista Antonio Aita. Al termine festa in campo e grande soddisfazione delle ragazze e dello staff tecnico per il risultato ottenuto e soddisfazione condivisa anche da tutto lo staff tecnico e dirigenziale della Società presenti in tribuna a partire dal Presidente Andrea La Rosa, il suo vice Claudio Capra e il Direttore Tecnico Massimo Lotta.

Alla luce di questa terza giornata troviamo al comando il Lilliput a 9 punti, Alessandria volley 8, Cigliano, Verbania 6, Sammaborgo, To play, Pavic 5, Pianezza, Issa, Piossasco 4, Venaria e Ovada 3, Valenza 1 e Igor 0.

Nel campionato di serie D nella gara valevole per la terza giornata le giovani atlete, tutte nate negli anni 2007 e 2008, guidate dal duo Luca Astorino e Gabriella Scarrone sono incappate in una sconfitta per 1 a 3, 5/25 16/25 29/27 21/25 i parziali contro la forte e quotata formazione dell’In Volley Piemonte.

Per la formazione che disputa il campionato di serie C il prossimo impegno sarà in trasferta sabato 29 ottobre alle ore 21,00 avversario di turno il Volley Cigliano e le giovani girls della serie D del “Progetto DUEA” sempre sabato alle ore 20,45 affronteranno la trasferta a Ciriè contro il Pivielle Economy. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta sulla pagina ALESSANDRIA VOLLEY di Facebook.