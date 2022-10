La stagione del teatro Alessandrino

Giovedì 15 dicembre si alza il sipario della stagione del Teatro Alessandrino organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alessandria in collaborazione con Piemonte dal Vivo con dieci titoli per la programmazione serale, due appuntamenti dedicati al pubblico delle famiglie e una programmazione dedicata alle scuole di ogni ordine e grado, grazie alla collaborazione con la compagnia Coltelleria Einstein.

Ad aprire la stagione è lo spettacolo L’uomo dal fiore in bocca, l’ultima recita: Alessio Pizzech dirige Sebastiano Lo Monaco, libero adattamento di Roberto Cavosi del celebre monologo di Pirandello.

Si prosegue mercoledì 11 gennaio con Il mercante di Venezia di Shakespeare del quale Franco Branciaroli è il carismatico protagonista. Una delle commedie più famose nella storia del teatro per interrogarci su valori di assoluta necessità, come l’amicizia, la lealtà, l’avidità e il ruolo del denaro, l’amore, l’odio, i rapporti sociali e interreligiosi mai pacificati.

Emilio Solfrizzi è protagonista di un nuovo allestimento de Il malato immaginario, giovedì 2 febbraio. Il protagonista della commedia di Molière ha più paura di vivere che di morire, e il suo rifugiarsi nella malattia non è nient’altro che una fuga dai problemi. Si ride attraverso la continua ricerca di rimedi e cure di medici improbabili che creano situazioni esilaranti.

Giovedì 23 febbraio, Isabella Ragonese è protagonista dello spettacolo Da lontano-Chiusa sul rimpianto, un racconto per il palcoscenico intenso e acuto diretto da Lucia Calamaro, tra le drammaturghe più interessanti della scena italiana.

Milena Vukotic, diretta da Geppy Gleijeses è la protagonista di una delle più belle commedie di Pirandello: Così è (se vi pare), domenica 19 marzo al Teatro Alessandrino.

Martedì 28 marzo, Arlecchino muto per spavento prodotto dal Teatro Stabile del Veneto porta in scena uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi dei primi del ‘700. Qui riproposto per la prima volta in epoca moderna, Il muto per spavento rappresenta un grande omaggio alla Commedia dell’Arte e all’abilità tutta italiana del fare di necessità virtù.

Tre appuntamenti compongono il segmento off dedicato alle nuove drammaturgie, per cercare di andare oltre le convenzioni e le forme drammaturgiche e strutturali del teatro grazie alla collaborazione con le principali compagnie teatrali della città. Sabato 11 febbraio, le compagnie Teatro della Juta e Onda Larsen con lo spettacolo Manuale illustrato di giornalismo offrono una riflessione sul giornalismo contemporaneo, tra fake news, esche da click e notizie in pillole; giovedì 2 marzo, Fiction è la nuova produzione della Coltelleria Einstein che proietta il pubblico nel mondo parallelo dei serial televisivi, con ritmo incalzante e inesorabile. Sabato 1° aprile la compagnia Stregatti porta sul palco L.E.A.R, una riflessione sul teatro e sulle sue molteplici forme.

Giovedì 13 aprile, Dichiarazioni d’amore (spettacolo fuori abbonamento) porta sul palco i racconti del libro omonimo di Beppe Gambetta e ripropone le grandi infatuazioni per la bellezza dell’arte vissute dall’artista genovese nella sua vita di musicista indipendente. Un mondo variegato di storie e musica raccontato in sinergia con l’attore Andrea Nicolini, a sua volta compositore e musicista.

L’offerta culturale del comune di Alessandria si completa con le Domeniche a Teatro con due appuntamenti dedicati al pubblico delle famiglie. In scena Dolcemiele, (19 febbraio) che prende vita a partire da Matilde, uno dei più famosi racconti di Roal Dahl. Sonata per tubi (12 marzo) è uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità̀ sonore di oggetti ed attrezzi

di circo per trasformarli in strumenti musicali.

Infine, Puck è la rassegna dedicata alle scuole organizzata da Piemonte dal Vivo, insieme alla Compagnia Coltelleria Einstein rivolta agli studenti di ogni ordine e grado delle scuole alessandrine.

«Anche quest’anno la Regione attraverso Piemonte dal Vivo e grazie alla collaborazione con la Città di Alessandria ha mantenuto l’impegno di arricchire la vita culturale degli alessandrini con un programma di spettacoli eterogeneo e al passo con la modernità in grado, tuttavia, di non disperdere la tradizione ricevuta in eredità» dichiara Vittoria Poggio Assessore alla cultura, turismo, commercio della Regione Piemonte.

«Sono particolarmente lieto di questa nuova stagione teatrale che nasce dalla sinergia fra la Città di Alessandria, Piemonte dal Vivo e la Regione Piemonte. Accanto ad un cartellone importante con spettacoli di rilievo voglio segnalare che prosegue il vitale percorso di crescita e sviluppo del pubblico affezionato all’arte teatrale ad Alessandria. Per questo accanto alla rassegna di prosa intendiamo per questa stagione dare visibilità a tutto il “teatro in città” per diffonderne la conoscenza anche con un progetto destinato alle scuole per avvicinare i ragazzi alla sua conoscenza ed educare i giovani ad essere quindi i fruitori del teatro di domani. Ritengo che la “costruzione” di un pubblico viaggi di pari passo con la “costruzione” di un nuovo teatro cittadino» dichiara Giorgio Abonante Sindaco di Alessandria

«La stagione 2022/2023 porterà in dote alcune significative novità, emerse in via sperimentale durante il periodo dell’emergenza sanitaria e confermate con convinzione nella programmazione, auspichiamo ordinaria, degli anni futuri qui al Teatro Alessandrino. È dunque una programmazione in cui l’approccio innovativo (l’incontro con il “nuovo”) è inteso come pratica concreta di rinnovamento rispetto a ciò che è stato ed è sempre organicamente culturale e sociale prima ancora che tecnologico e digitale» dichiara Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo.

BIGLIETTERIA IN TEATRO

È possibile acquistare gli abbonamenti in teatro dal 31 ottobre. I biglietti dei singoli spettacoli saranno in vendita dal 14 novembre. Gli abbonamenti e i biglietti si possono acquistare anche on line su:

www.teatroalessandrino.it / www.ticketone.it

Si consiglia di controllare il sito del teatro e la pagina Fb per comunicazioni e aggiornamenti che potrebbe subire il calendario.