Nuovi Corsi di Cinema con La Voce della Luna

L’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna di Alessandria, in collaborazione con FIC (Federazione Italiana Cineforum), ripropone anche a inizio 2022 (febbraio-marzo) la sua consueta programmazione dedicata alle ormai consolidate attività formative di Media e Film Education, con una ricca proposta di laboratori on line.

Il ciclo formativo, dal titolo “La macchina del tempo. Registi, attori, film di culto nel cinema classico e contemporaneo”, si propone di fornire ai corsisti gli strumenti critici per una più approfondita conoscenza dei temi, degli stili di regia e di recitazione, delle marche narrative principali del cinema classico e contemporaneo, grazie al lavoro analitico svolto dai critici e saggisti di cinema responsabili di ciascun laboratorio. In particolare, il presente ciclo di incontri intende affrontare l’analisi di alcune pellicole fortemente rappresentative della poetica di un cineasta o di un determinato periodo o genere cinematografico. L’organizzazione dei corsi è a cura di Barbara Rossi, media educator, critico cinematografico, presidente della Voce della Luna e vicepresidente FIC.

I corsi on line si svolgono su piattaforma Zoom nelle date riportate in calce il venerdì sera, dalle ore 21 alle 23, al costo di 35 euro (30 euro per i possessori della tessera associativa della Voce della Luna): alla conferma dell’iscrizione viene fornito il link per il collegamento.

La tessera Voce della Luna – sottoscrivibile al momento dell’iscrizione ai corsi al costo di 10 euro – ha validità annuale e offre sconti sulle proposte associative, oltre che in attività commerciali convenzionate.

Per informazioni e iscrizioni: Tel. 340/9418376; [email protected]

La macchina del tempo

Registi, attori, film di culto nel cinema classico e contemporaneo

Programma Corsi febbraio-marzo 2022

“Mummy” di Xavier Dolan (2014)

a cura di Sergio Grega

18 febbraio 2022 ore 21/23

“Fantozzi” – “Il secondo tragico Fantozzi” di Luciano Salce (1975/1976)

a cura di Valentino Saccà

25 febbraio 2022 ore 21/23

“Amarcord” di Federico Fellini (1973)

a cura di Edoardo Peretti

18 marzo 2022 ore 21/23

“Heimat” di Edgar Reitz (1984)

a cura di Barbara Rossi

25 marzo 2022 ore 21/23