Fra Juventus Next Gen e Pianese finisce senza gol, con pochi tiri in porta

Lo 0-0 finale accontenta le due squadre, muove la classifica e allunga a 4 risultati la striscia positiva di entrambe. Era la terza sfida fra la baby-Juve e la Pianese, dopo le vittorie torinesi (doppio 1-0) della stagione 19-20, e ancora una volta la formazione toscana non ha trovato il gol. Stadio evidentemente ‘stregato’ per la la Pianese, che 5 anni fa ci giocò anche contro i grigi e finì senza reti,

Partita molto tattica: tanta applicazione in campo e pochi tiri in porta, con la Juve a comandare e gli ospiti a difendere e ripartire. Prima parata al 13′ di Mangiapoco, che alza una punizione di Bertini, poi 2 di Filippis su Mazur (27′) e Savio (46′). Due le chiamate FVS: nel primo caso (36′) l’arbitro Colelli non ritiene falloso l’intervento di Ercolani su Deme e non dà il rigore alla Juve, poi nella ripresa (55′) lo toglie alla Pianese dopo averlo fischiato per fallo di Pedro su Sodero, annullando l’ammonizione al difensore brasiliano. Oltre a questo, 5 cambi per parte, tanta confusione in campo e nessuna occasione da gol. Risultato giustissimo per quanto visto in campo.

JUVENTUS NEXT GEN -PIANESE 0-0

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Pedro, Gil; Savio (dal 17’ s.t. Puczka), Faticanti, Mazur (dal 30’ s.t. Owusu), Rouhi (dal 17’ s.t. Amaradio); Anghelè (dal 43’s.t. Cudrig), Deme (dal 30’ s.t. Okoro); Guerra. (Scaglia, Nava, Ngana, Brugarello, Vacca, Crapisto, Pagnucco, Martinez, Perotti). All. Brambilla

PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti (dal 43’ s.t. Balde s.v.); Sussi (dal 27’ s.t. Amey), M. Bertini, Simeoni, Tirelli (dal 43’ s.t. Martey), Chesti; Sodero (dal 17’ s.t. Puletto), Bellini (dal 28’ s.t. Fabrizi). (T. Bertini, Porciatti, Peli, Bigiarini). All. Birindelli