Fra Juventus Next Gen e Pianese finisce senza gol, con pochi tiri in porta

DiRaimondo Bovone

Dic 13, 2025 , , , , ,

Lo 0-0 finale accontenta le due squadre, muove la classifica e allunga a 4 risultati la striscia positiva di entrambe. Era la terza sfida fra la baby-Juve e la Pianese, dopo le vittorie torinesi (doppio 1-0) della stagione 19-20, e ancora una volta la formazione toscana non ha trovato il gol. Stadio evidentemente ‘stregato’ per la la Pianese, che 5 anni fa ci giocò anche contro i grigi e finì senza reti,
Partita molto tattica: tanta applicazione in campo e pochi tiri in porta, con la Juve a comandare e gli ospiti a difendere e ripartire. Prima parata al 13′ di Mangiapoco, che alza una punizione di Bertini, poi 2 di Filippis su Mazur (27′) e Savio (46′). Due le chiamate FVS: nel primo caso (36′) l’arbitro Colelli non ritiene falloso l’intervento di Ercolani su Deme e non dà il rigore alla Juve, poi nella ripresa (55′) lo toglie alla Pianese dopo averlo fischiato per fallo di Pedro su Sodero, annullando l’ammonizione al difensore brasiliano. Oltre a questo, 5 cambi per parte, tanta confusione in campo e nessuna occasione da gol. Risultato giustissimo per quanto visto in campo.

JUVENTUS NEXT GEN -PIANESE 0-0
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Pedro, Gil; Savio (dal 17’ s.t. Puczka), Faticanti, Mazur (dal 30’ s.t. Owusu), Rouhi (dal 17’ s.t. Amaradio); Anghelè (dal 43’s.t. Cudrig), Deme (dal 30’ s.t. Okoro); Guerra. (Scaglia, Nava, Ngana, Brugarello, Vacca, Crapisto, Pagnucco, Martinez, Perotti). All. Brambilla
PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti (dal 43’ s.t. Balde s.v.); Sussi (dal 27’ s.t. Amey), M. Bertini, Simeoni, Tirelli (dal 43’ s.t. Martey), Chesti; Sodero (dal 17’ s.t. Puletto), Bellini (dal 28’ s.t. Fabrizi). (T. Bertini, Porciatti, Peli, Bigiarini). All. Birindelli

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

