Il ministro Musumeci: “L’approccio sul cambiamento climatico non può essere ideologico”

ROMA (ITALPRESS) – “Riteniamo che ci sia un cambiamento climatico, una fase che si alterna nei secoli, ma non riteniamo che l’uomo sia il solo responsabile. L’approccio non può essere ideologico come la sinistra ha pensato di fare. Bisogna arrivare agli obiettivi nel 2050 ognuno con le scelte più opportune”. Così Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, intervenendo ad Atreju. Ma come si fa a raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE se il cittadino non ha profonda consapevolezza di questo processo? “Se non c’è la consapevole partecipazione del cittadino, la battaglia è persa in partenza. Ecco perché occorre che la stampa diventi uno degli strumenti di diffusione. I procedimenti calati dall’alto rischiano di naufragare miseramente. Noi viviamo su un territorio che per il 94% è a rischio idrogeologico, il 57% a rischio terremoti, ma davvero pensiamo sia così lontana la realtà della fragilità di un territorio? Anche qui serve il coinvolgimento culturale di chi deve operare: non può essere solo il sindaco, ma anche il cittadino”.xb1/sat/mca1

