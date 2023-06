La Fondazione CRAL ha ospitato una ricostruzione storica sulla moda del ‘500 tratta da un dipinto

La scorsa domenica 25 giugno si è svolta a Palatium Vetus la conferenza “All’uso di Spagna nell’Italia del ‘500”, a cura dall’IRSAC “Istituto per la Ricostruzione Storica delle Arti e dei Costumi APS” di Cassine, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in collaborazione con la Sezione di Alessandria di Italia Nostra e il patrocinio di Provincia e Comune di Alessandria e del Comune di Cassine.

Hanno partecipato rappresentanti delle associazioni ‘Il Leoncello’ di Legnano, ‘Danzar Cortese’ di Padova, ‘A.D.A.’ di Montefeltro, ‘A.D.A.’ di Milano, ‘Studio danza’ di Fidenza, ‘La Voltatonda’ di Vicenza e ‘Quam Pulchra Es’ di Macerata.

L’iniziativa

Ha proposto la valorizzazione del dipinto “Ascensione di Cristo tra la Vergine e San Giovanni Evangelista con la famiglia del marchese Cesare Cuttica di Cassine” (1576-1577 circa), firmato dal pittore Francesco Crivelli (1520-1580 circa), non solo per il suo valore artistico ma per i suggerimenti che offre per approfondire la conoscenza della società Alessandrina del XVI secolo, in questa occasione con un particolare riferimento all’abbigliamento e alla danza dell’epoca.

La moda del ‘500

La tematica generale sulla moda dell’epoca nel Nord Italia e nell’Alessandrino è partita dall’analisi dell’abbigliamento della nobile famiglia ritratta nel dipinto esposto nella collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, mentre il prof. Alessandro Pontremoli ha affrontato gli aspetti specifici della danza dell’epoca con la relazione “Danza e mascolinità nella danza nobile della Milano spagnola (XVI secolo)”.

Info

Telefono e whatsapp: 328-4562004

E-mail: [email protected]