Solvay: l’impianto a Carboni Attivi, nuovo traguardo per la sostenibilità a Spinetta Marengo

Nello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo è stato presentato il cantiere dell’impianto a Carboni Attivi, l’innovativo impianto per il trattamento delle acque industriali di raffreddamento e meteoriche, che rappresenta un importante passo verso il traguardo del cosiddetto “zero tecnico” (prossimo al 100%) di emissioni nel sito.

I numeri

L’impianto a Carboni Attivi si sviluppa su una superficie complessiva di un ettaro (10.000 mq) ed è formato da 40 colonne di filtrazione in grado di trattare in totale 3.700 m3/ora, una portata d’acqua equivalente a 40 piscine olimpioniche al giorno.

La progettazione di questo impianto altamente tecnologico iniziò nel 2022 e i lavori di costruzione sono stati completati in un anno con il coinvolgimento di 160 persone e 15 imprese locali in cantiere per un totale di 60.000 ore lavorate e con l’applicazione dei più elevati standard di sicurezza.

L’investimento di 26 milioni di euro per la realizzazione del nuovo impianto è solo l’ultimo degli ingenti investimenti effettuati a Spinetta Marengo da Solvay, che nell’ultimo anno ha investito 40 milioni di euro per la sostenibilità ambientale.

Nel 2022 su un’area adiacente all’impianto a Carboni Attivi è stato avviato anche l’impianto ad Osmosi Inversa (investimento di 15 milioni di euro) per il trattamento dei reflui acquosi di processo. Grazie a 40 m3/ora di acque reflue trattate, questo impianto separa efficacemente i tensioattivi PFAS delle acque. L’acqua demineralizzata viene riutilizzata nei processi industriali del sito.

I trattamenti

Quello con Carboni Attivi costituisce il passaggio finale di un ulteriore trattamento delle acque industriali di raffreddamento mentre, con quello ad Osmosi Inversa, contribuiscono al miglioramento ambientale e e portano, all’interno dello stabilimento Solvay di Spinetta, l’efficacia dei sistemi di trattamento delle acque alla rimozione pressoché totale dei fluorotensioattivi PFAS..

L’impegno concreto di Solvay a Spinetta Marengo in ambito di sostenibilità non si limita solo a questi 2 nuovi impianti ma punta al progressivo raggiungimento degli obiettivi concordati con gli Enti per la bonifica interna al sito e l’attuazione del Piano di Caratterizzazione per la bonifica esterna senza dimenticare la riduzione dell’80% delle emissioni di gas serra nel 2020 e il potenziamento della capacità della barriera idraulica fino alla portata di 570 m3/ora (equivalenti a 6 piscine olimpioniche al giorno).

Info

Solvay è una Società basata sulla scienza le cui tecnologie apportano benefici in molteplici aspetti della vita quotidiana. Fondata nel 1863, Solvay oggi ha 22.000 dipendenti in 61 paesi e il suo fatturato netto (2022) è stato di 13,4 miliardi di euro. Solvay è quotata su Euronext Bruxelles e Parigi (SOLB). www.solvay.com