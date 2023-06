Alessandria, la nuova clinica veterinaria ‘Croce Blu’ apre il 3 luglio, 7 giorni su 7, orario dalle 8 alle 20

La nuova clinica veterinaria Croce Blu, via San Giovanni Bosco 27/C, sarà una clinica all’avanguardia, pronta a fornire cure e assistenza di alta qualità per gli animali domestici come cani, gatti e nuovi animali da compagnia. La clinica occupa una superficie di circa 1000mq e rientra per dimensioni tra le strutture più prestigiose e moderne d’Italia. Ha un blocco ambulatori con 8 sale visita, un blocco amministrativo con uffici dedicati al personale e al servizio clienti.

Dotata di apparecchiature di laboratorio all’avanguardia e tecnologie diagnostiche avanzate, la struttura possiede un sistema di autoproduzione di ossigeno e dei gas medicali, esattamente come gli ospedali umani. Nella fase iniziale l’apertura del Pronto Soccorso Diurno coprirà le 12 ore diurne 7 giorni su 7 , compresi i festivi. L’orario sarà dalle ore 8 alle ore 20.

Croce Blu Alessandria è dotata di un team di veterinari altamente qualificati, che offriranno prestazione come vaccinazioni, esami diagnostici, piani salute, servizi di chirurgia, anestesia, dermatologia, neurologia, oncologia, ortopedia e trattamenti specializzati. Inoltre la clinica avrà degenze dedicate alla terapia intensiva, alla degenza pre e post operatoria, un’area riservata per la degenza gatti e un’area riservata alla degenza animali infettivi e terapia degli animali non convenzionali.