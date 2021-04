Fondazione Acos, Festival delle conoscenze: “Modelli di democrazia oggi”

Mercoledì 14 aprile 2021 ore 10.30

si terrà l’incontro streaming dei Fuori Festival con il professor Leonardo Morlino, docente della Luiss G. Carli di Roma. La diretta, sebbene rivolta soprattutto agli studenti, sarà accessibile a tutti sul canale YouTube @gruppoacos e sul canale Facebook @acosgruppo

L’incontro dal titolo “Modelli di democrazia oggi”, che vedrà come relatore il professor Leonardo Morlino, fornirà agli studenti una panoramica sulle diverse accezioni di democrazia, fino all’attuale crisi. Punto di partenza sarà il volume dello stesso Morlino Uguaglianza, Libertà, Democrazia. L’Europa dopo la Grande Recessione, di prossima pubblicazione per la casa editrice Il Mulino.

Coordinerà l’incontro la professoressa Maria Elisabetta Lanzone, docente di Sociologia della Politica e cofondatrice dell’associazione culturale PerCorsi, che collabora con la Fondazione Acos per la Cultura.

A causa della situazione dovuta alla pandemia da covid-19, l’appuntamento dei Fuori Festival in programma per mercoledì 14 aprile alle ore 10.30 si terrà in streaming.

Gli incontri sono promossi dalla Fondazione Acos per la Cultura, presieduta dal professor Giampaolo Bovone, ex dirigente del Liceo Amaldi di Novi Ligure.

Leonardo Morlino

Professore Emerito di Scienza Politica e Presidente dell’International Research Centre on Democracies and Democratizations(ICEDD), LUISS, Roma. Oltre ad avere ricevuto cinque lauree honoris causa in America Latina e in Europa, è stato visiting professor presso le Università di Stanford (USA), Oxford (UK), l’Istituto di Studi Politici (Francia), la Fondazione Juan March, Madrid (Spagna), la Griffith University (Australia), l’UNAM (Messico), l’Università di Pretoria (Sudafrica), e in diverse altre università in America Latina, in Sud Corea e in Taiwan. Dal 2009 al 2012 è stato Presidente dell’International Political Science Association (IPSA). Come autore, co-autore, curatore e co-curatore ha pubblicato 47 volumi e più di 240 articoli su riviste e capitoli di libri, in inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco, rumeno, ungherese, cinese, giapponese, mongolo. Tra le sue pubblicazioni più recenti si segnalano The Impact of the EconomicCrisis on South European Democracies, con F. Raniolo (Palgrave, 2017, trad. it. 2018), Equality, Freedom and Democracy. Europe after the Great Recession(Oxford UP, 2020, trad.it. 2021). È stato anche uno dei tre direttori dell’International Encyclopedia of Political Science (8 voll. Sage Publications, 2011) e del Handbook of Political Science (3 voll. Sage Publications, 2020). Il suo ultimo lavoro, L’illusione della scelta. Come si manipola l’opinione pubblica, con M. Sorice, è in corso di pubblicazione (Luiss University Press).