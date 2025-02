Teatro Parvum: il 2 marzo lo spettacolo anti-violenza ‘Spiazzati, Folli…Innamorati’

Un progetto condiviso tra il Centro Antiviolenza me.dea e la realtà teatrale alessandrina Quizzy Teatro per promuovere cultura e consapevolezza. Si uniscono le forze per dare vita a un innovativo progetto culturale e sociale che mette al centro l’amore con le sue dinamiche, il suo linguaggio e le sue emozioni, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza e contestualmente raccogliere fondi per le attività del Centro Antiviolenza.

Lo spettacolo va in scena domenica 2 marzo alle ore 18 al Teatro Parvum di Alessandria. Regia di Monica Massone e Sergio Angelo Notti. Posto unico: 12 euro.

Lo spettacolo teatrale “Spiazzati, Folli…Innamorati”, interpretato da Monica Massone, attrice, autrice, formatrice, organizzatrice teatrale, ideatrice e titolare Quizzy Teatro, propone la fusione tra gesto simbolico e parola, sublimando in emozione la vicenda di donne ingannate dalla parola ‘Amore’.

Sette storie, un’unica narrazione, molte personalità: Ermengarda, moglie ripudiata da Carlo Magno, Eloisa e Abelardo tra fascinazione e lussuria, Lisabetta da Messina, protagonista di una tra le più struggenti novelle del Decameron, Caravaggio con le sue passioni, Henriette, la più conturbante tra le donne amate da Casanova, Von Masoch, a cui si deve, con i suoi romanzi erotici, il termine “masochismo” e infine Veronica, la Donna del XXI secolo, con la caduta di Narciso e la rinascita dell’amor proprio, perduto e ritrovato.

La sala del Teatro Parvum

​

A corredo della pièce, comincerà il laboratorio teatrale “

A come Amore, N come

Narciso

”, diretto dall’attrice Monica Massone, che offrirà ai partecipanti la possibilità di

esplorare le dinamiche comunicative fra persone, mettendosi in gioco attraverso tecniche

espressive e momenti di condivisione guidati. Il laboratorio sarà aperto a tutti, purché

maggiorenni, senza limite di età, per riflettere su come l’amore venga percepito e vissuto

ogni giorno nell’ambito delle relazioni interpersonali.

Il laboratorio avrà inizio da una domanda “

Che cos’è Amore

”: i partecipanti cercheranno

una connessione tra alcune lettere, canzoni e film di celebri autori e le chat “con

improbabili pensieri di pseudo affetto”, laddove la volgarità impera come falsa promessa di

legame di coppia e non solo.

Il laboratorio prevede 13 incontri ad Alessandria, tutti i

mercoledì dalle ore 20:00 alle ore

23:00

, con avvio il

2 aprile.

Le altre date sono 9-16-23-30 aprile, 7-14-21-28 maggio, 4-11-28-25 giugno.

Le prime 10 lezioni si terranno presso la

Sala polifunzionale attrezzata di Via

Verona 95

(Porto Idee), le ultime 3 presso il

Circolo Ombre Ros

se

di Spalto Borgoglio,

65.

Il costo per l’intero percorso è pari a

220€ a partecipante

.

Al termine dei 13 incontri, è prevista la restituzione del percorso, con modalità che

verranno definite insieme al gruppo di lavoro e senza costi aggiuntivi per i partecipanti.

Sia in occasione dello spettacolo teatrale del 2 marzo che del percorso laboratoriale,

il

ricavato delle iniziative

, al netto delle spese,

verrà devoluto al Centro Antiviolenza

me.dea.

“

Siamo convinte che il teatro possa essere un potente mezzo di cambiamento culturale e

di crescita personale

”, afferma

Sarah Sclauzero, presidente Aps me.dea

.

Interrogarsi su

come pensiamo e comunichiamo l’amore significa comprendere meglio i segnali di

relazioni sane e imparare a riconoscere i campanelli d’allarme di rapporti disfunzionali o

addirittura di relazioni in cui non c’è amore, ma solo possesso, sofisticazione e dominio di

un altro essere umano

”.

“

Sono felice di mettere la mia professionalità al servizio del Centro Antiviolenza me.dea e

di una causa sociale in cui credo molto

, dichiara

Monica Massone, Quizzy Teatro

.

Sono

sicura che molte persone vogliano vivere un’esperienza di profonda risonanza emotiva e

sociale, stimolando interrogativi sulla costruzione di relazioni basate sul rispetto, sulla

parità e sulla complicità di coppia. Ci vuole coraggio per mettersi in gioco e approfondire

questi temi, per vivere un’esperienza artistica e formativa importante

”.

Per informazioni e prenotazioni:

348 4024894

[email protected]

www.quizzyteatro.com,

Ci sarà tempo fino a venerdì 28 marzo per iscriversi al laboratorio.