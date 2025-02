L’Automobile Club di Alessandria piange la scomparsa del presidente dr. Carlo Lastrucci

L’Automobile Club di Alessandria annuncia con profondo dolore la scomparsa del suo presidente, il dott. Carlo Lastrucci, mancato ieri. Uomo di straordinaria passione e competenza, ha dedicato la sua vita al mondo dell’automobile, distinguendosi come pilota e come dirigente, incarnando i valori di lealtà, impegno e innovazione. Dottore in Giurisprudenza, Lastrucci ha affiancato alla sua brillante carriera professionale una dedizione assoluta al mondo dello sport e della mobilità.

Non solo pilota e dirigente, ma anche organizzatore di eventi e promotore di numerose iniziative, ha saputo interpretare con visione e abilità il ruolo di guida per un settore che ha sempre considerato una parte fondamentale della sua vita. A partire dagli anni ’80 organizzò eventi su tutto il territorio nazionale, sempre legato, però, alla sua provincia. La Coppa Alto Monferrato ad Acqui Terme e il rally Coppa d’Oro di Alessandria sono i fiori all’occhiello del suo legame col territorio. Ma il suo impegno si è esteso ben oltre i confini locali, con l’organizzazione del Rally di Cremona, del Rally di Vesime, arrivando, infine, a collaborare per 5 anni all’organizzazione della Mille Miglia insieme al fidato amico Sergio Maiga, storico organizzatore del Rally di Sanremo. Insieme al figlio Federico, era attualmente impegnato nell’organizzazione della Coppa Milano- Sanremo e della Grande Corsa di Chieri. La sua passione per il mondo dell’auto non era solo professionale, ma viscerale: amava ogni aspetto delle quattro ruote, dalla velocità alla tecnica, dalle competizioni alla cultura automobilistica.

La sua leadership, caratterizzata da rispetto e discrezione, ha reso l’ACI Alessandria una vera famiglia per chi ne faceva parte. Oggi l’ACI di Alessandria lo ricorda con affetto e riconoscenza, consapevole che il suo insegnamento e il suo esempio resteranno vivi per chi continuerà il suo lavoro.