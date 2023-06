Torna, a Borgoratto, l’appuntamento con la tradizionale Sagra degli Gnocchi. Un evento importante, per il paese ma non solo, arrivata all’edizione numero 21: tutte le sere, grazie all’impegno della Pro loco, stand aperti a partire dalle 19 per proporre gnocchi in tutte le salse. E poi musica e balli.

Borgoratto Alessandrino (AL)

Info: +39 377 426 8152