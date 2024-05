“Nizza è Barbera”: dal 10 al 13 maggio

Grandi novità per l’ edizione 2024 di Nizza è Barbera : quest’anno la manifestazione dedicata alla Barbera d’Asti docg e al Nizza docg raddoppia con quattro giorni di incontri, degustazioni e festa dal 10 al 13 maggio.

L’evento

Nizza Monferrato torna a essere una grande capitale del vino: oltre 60 produttori da incontrare con 400 etichette in degustazione di Barbera d’Asti docg e Nizza docg. Ospiti i prodotti gastronomici della filiera corta «T’Amo».

Il Barbera Forum, al Foro Boario, apre al sabato mattina e si entra esclusivamente per fasce orarie con 3 turni giornalieri (10-13; 14-17; 17,30-20,30). Lunedì l’ingresso è riservato ai professionisti del settore dalle 15 alle 18,30. Ingresso gratuito su accredito. Prenotazione obbligatoria sul sito.

Appuntamenti

Protagoniste le Donne del Nizza con una masterclass sulla visione presente e futura della denominazione Nizza docg (domenica alle 17 nell’ex chiesa Santissima Trinità).

A Palazzo Crova, sede dell’Enoteca Regionale del Nizza, degustazioni esperienziali e olfattive sulla Barbera.

Pranzo e cena con banco d’assaggio dei vini dei produttori di Nizza è Barbera all’Osteria Vineria La Signora in Rosso.

Notte bianca con negozi aperti e proposte gastronomiche nel centro cittadino, dove saranno allestiti i Wine Point con una selezione di etichette di Barbera d’Asti docg e Nizza docg in degustazione.

In piazza Garibaldi, in piazza XX Settembre e nel centro storico, l’Associazione Commercianti Nicesi ‘Nizza col Cuore’ organizza uno street food locale in collaborazione con le Pro loco locali.

Domenica in bici nelle vigne del Nizza, raduno automobilistico di Ferrari e SuperCar, mercatino del gusto nel centro storico.

Crediti

Nizza è Barbera è organizzata dalla Città di Nizza Monferrato e dall’Enoteca Regionale di Nizza con il supporto di Consorzio della Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Associazione Produttori del Nizza e Astesana Strada del Vino. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Piemonte, Provincia di Asti e Camera di Commercio di Alessandria e Asti.

Da sin: Mauro Damerio, Stefano Chiarlo, Vitaliano Maccario, Alfonso Dolgetta, Matteo Palumbo, Simone Nosenzo, Domenico Perfumo