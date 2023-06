Arriva il nuovo “Pem Music Contest”, concorso per cantautori e band U35 della provincia di Alessandria

Dopo il successo della prima edizione, prende il via il nuovo “PeM Music Contest”, il concorso riservato a solisti e gruppi fra i 18 e i 35 anni della provincia di Alessandria, che siano autori dei propri brani.

La manifestazione si svolgerà tra fine agosto e inizio ottobre in vari comuni, con capofila San Salvatore Monferrato.

Il concorso è organizzato dal Country Sport Village di Mirabello Monferrato (AL) con la collaborazione di RadioGold nell’ambito del “PeM Festival! Parole e Musica in Monferrato”.

Il bando

La scheda di iscrizione per il concorso del “PeM Music Contest” 2023 è disponibile su www.pemfestival.it/pem-contest / www.facebook.com/paroleemusicainmonferrato / www.facebook.com/enricoderegibus .

L’iscrizione al concorso è gratuita, mentre la scadenza è prevista per il 10 luglio 2023.

Fra tutti gli iscritti verranno selezionati gli artisti (fra i 3 e i 5) che accederanno alla fase finale del concorso, che sarà dal vivo e si terrà in settembre al Country Sport Village nell’ambito del “PeM Festival. Parole e Musica in Monferrato”.

I premi

Al vincitore andranno una targa e vari bonus, a partire da una borsa di studio di 800 € a copertura di costi relativi all’attività musicale. Inoltre l’Accademia Musicale Lizard di Ozzano Monferrato assegnerà a propria scelta una menzione speciale a uno dei finalisti, consistente in una borsa di studio di 500 €.

La direzione artistica del festival e del contest è di Enrico Deregibus, giornalista, consulente o direttore artistico di varie manifestazioni musicali. “PeM!” arriva nel 2023 alla 18a edizione. Negli anni scorsi Vanity Fair e Panorama lo inserirono fra i 10 migliori festival italiani.

Nel 2022

La vittoria andò a Nicola Project (Nicola Coppola di Valenza) e al rapper Roma (Pietro Romagnoli di Casale Monferrato).

Ospitarono eventi San Salvatore (comune capofila), Lu-Cuccaro, Balzola, Valenza, Mirabello, Alessandria, Pontestura e Rive.

Gli ospiti

Negli scorsi anni ci furono artisti e intellettuali come Diodato, Malika Ayane, Morgan, Arturo Brachetti, Ron, Nada, Samuel, Enrico Ruggeri, Zen Circus, Tosca, Pilar Fogliati, Violante Placido, Motta, Irene Grandi, Giovanni Truppi, Paolo Benvegnu, Vasco Brondi, Guido Catalano, Luca Sofri, Carlo Massarini e moltissimi altri.

Info

Aggiornamenti su: www.facebook.com/PAROLEeMUSICAinMONFERRATO

La rassegna è una unione d’intenti di comuni e associazioni per fare territorio con la cultura attraverso parole, musica e scenari particolari. Un modo per valorizzare una zona di grande bellezza fra le colline e la piana del Po, fra le eccellenze enogastronomiche e quelle dell’artigianato.