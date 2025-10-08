Quartiere Cristo: domani la commedia “Quelli dell’altra sponda” per la Compagnia Teatrale Fubinese

Domani, giovedì 9 ottobre, alle 21.15 al Centro d’incontro Cristo di via San Giovanni Evangelista, andrà in scena “QUELLI DELL’ALTRA SPONDA (che salvarono Napoleone)” – commedia scritta e diretta da Massimo Brusasco – con Marina Roncati, Maurizio Ferrari, Paolo Tafuri, Elisabetta Abbà, Daniela Cassina, Riccardo Robotti, Franco Mordiglia, Marzia Camera, Davide Russo, Claudia Capra e Carlo Mazzoni. Collaborazione di Lidia Mordiglia e Carla Spano.

IL FATTO STORICO – Il 14 giugno 1800, Napoleone vinse la Battaglia di Marengo contro gli Austriaci. I Francesi prevalsero solo grazie all’intervento dell’esercito di Desaix che, nelle ore precedenti, a causa delle piogge torrenziali, fu impossibilitato a superare lo Scrivia in piena e, dunque, a raggiungere la pianura nei pressi di Alessandria.

LA COMMEDIA – Incentrata su don Guasone, parroco e proprietario del castello di Castellar Ponzano (ora frazione di Tortona), e del suo tentativo di convincere gli abitanti del borgo ad aiutare l’esercito di Desaix, consentendogli, dunque, di dare manforte a Napoleone. Ma i castellaresi non ne vogliono sapere e si inventano le scuse più bizzarre pur di starsene a casa. Memore della celebre iniziativa della Lisistrata di Aristofane, che invitò le ateniesi a non concedersi ai propri mariti se avessero continuato a guerreggiare, le donne di Castellar Ponzano escogitano un piano, puntando su ciò per cui i loro uomini sono particolarmente sensibili: il cibo. E così la fame diventa il filo conduttore di uno spettacolo che, tra vicende d’amore, negazionisti, visionarie e vegetariani, ci fa capire che, tutto sommato, la bouillabasse e il boeuf bourguignon sono più appetitosi della Wiener schnitzel o del tafelspitz…