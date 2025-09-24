Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Quartiere Cristo: la Pro Loco Lisòndria 1168 si prepara alla Festa del 10-12 ottobre

Raimondo Bovone

Set 24, 2025

La Pro Loco Lisòndria 1168 si sta preparando a partecipare attivamente alla sua prima Festa del Cristo, venerdì 10 ottobre in piazza Campora, quando verrà presentata ufficialmente la nuova società alla presenza delle autorità cittadine.
Domenica 12 ottobre, alle 11.30, sul sagrato della Chiesa San Giovanni Evangelista, la Pro Loco Lisòndria 1168 parteciperà, con Zonta Club, la parrocchia e l’Associazione Attività e Commercio, all’inaugurazione del ‘Muro dei Talenti Negati’, con il quale si intende onorare i bambini del mondo che non hanno potuto realizzare i loro sogni perché vittime di violenze.
Alle ore 16, in piazza Ceriana, la Pro Loco renderà omaggio alla giovane Vittoria Rapetti, promessa dell’atletica (giavellotto), offrendole una targa-ricordo per le sue vittorie.

Da fine ottobre, la Pro Loco Lisòndria 1168 ha in programma una serie di appuntamenti in vari punti della città, per presentarsi e far conoscere i suoi eventi. Agli incontri verranno ricordati personaggi storici della tradizione alessandrina, fatti rivivere per l’occasione.

Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

