Quartiere Cristo: sabato 27 settembre torna ‘Svuota la cantina’ al Centro Dea
Sabato 27 settembre, dalle 8 alle 13 al Centro Dea, torna “Svuota la Cantina, iniziativa ideata da Daniela Ghetti: “Sono diversi anni che realizziamo questo evento e sono sempre di più gli espositori privati che partecipano. Per questa volta saremo ancora all’aperto, al Centro Dea di Bensi, poi da ottobre andremo nella palestra del Centro Don Bosco (corso Acqui 398).
