Volley Femminile B1: Acrobatica Alessandria il 10 ottobre si presenta alla città

Si lavora per il 10 ottobre, quando all’interno della Festa del Quartiere Cristo, in piazza Campora, sarà protagonista la squadra femminile di B1 dell’Acrobatica Alessandria. Sul palco con gli Explosion, che presenteranno il loro nuovo spettacolo, le ragazze della prima squadra riceveranno il calore del pubblico in vista dell’esordio in campionato del giorno dopo, sabato 11, contro la fortissima Florens Vigevano.

Sempre sabato, dalle ore 15,30, ci sarà la presentazione del settore giovanile, con animazione e spettacolo. Poi tutti al PalaCima a tifare la prima squadra.

SETTORE GIOVANILE – Continua a crescere, dal minivolley in su. Nel 2026 saranno 10 anni di Alessandria Volley (fondata nel 2016 dalla fusione di Avbc, Pgs Vela e Quattrovalli) e, per l’occasione, si sta preparando un evento che coinvolgerà tutta la Città.

ISCRIZIONI – telefono: 389-5556922 – email: [email protected].

Il settore giovanile dell’Acrobatica Alessandria