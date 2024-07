Il 10 agosto sarà una Festa a portare l’attenzione su piazzale Royal e area FiBi. Dalle ore 18 gli stand degustazione con anguria e farinata (in Piazza), sul prato verde i gonfiabili per i bimbi e l’invito a tutti gli amanti dei nostri amici a 4 zampe di partecipare visitando l’area riservata.

Dicono alla circoscrizione Sud: “Sarà un momento di socialità e confronto per valorizzare e rilanciare il Territorio. Non sarà certo una serata a risolvere i problemi, ma crediamo che sia la strada giusta per tenere alta l’attenzione sui problemi”.