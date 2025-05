Festival ‘Sguardi’, tre serate di musica popolare in piazza Santa Maria di Castello

Da domani, venerdì 16, a domenica 18 maggio, torna ad Alessandria la 2^ edizione del Festival “SGUARDI”, rassegna di musica popolare unica nel panorama italiano. Il Festival, ideato e organizzato da Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Alessandria e dall’Associazione Culturale ‘Trata Birata’, vedrà la partecipazione di importanti personalità della scena musicale italiana, aprendo una finestra su espressioni e visioni diverse della musica popolare, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi creativi.

In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo presso la “Casa di Quartiere” di via Verona 116.

Il Festival, inserito ne ‘La San Giorgio’, programmazione culturale per valorizzare il patrimonio storico-artistico e tradizionale di Alessandria, avrà luogo in Piazza Santa Maria di Castello, cuore dell’antico Borgo Rovereto, con 3 giorni di musica e 8 appuntamenti ad ingresso libero.

I nomi in cartellone sono ‘Laura Parodi e Trio della Vittoria’, ‘Balarù’, ‘Stefania Secci Rosa Trio’, ‘Tre Martelli’, ‘Ginevra Di Marco Trio’, ‘Interra Straniera’, ‘Beppe Gambetta’, ‘Pippo Pollina Quartet’.

Quest’anno il Festival ricorderà 2 interpreti di musica popolare nate in provincia: Betti Zambruno e Roberta Alloisio e consegnerà 4 premi: ‘Sguardi’ a Ginevra di Marco, Speciale alla carriera a Pippo Pollina, ‘Betti Zambruno’ (nuovi linguaggi nella musica) a Balarù e ‘Roberta Alloisio’ (ricerca e sperimentazione musicale) a Laura Parodi e Trio della Vittoria.

Piazza Santa Maria di Castello con l’antica chiesa