I sogni spiegati dal prof. Liccione, in una serata del Lions Club Specialty Valli Cultura Filosofia

Il Lions Club Specialty Valli Cultura Filosofia, presieduto da Anna Maria Bello, vice Sindaco del Comune di Carezzaano, ha proposto nella serata di venerdì 8 maggio un appuntamento di grande valore culturale, ospitato nella suggestiva cornice della Sala del Ridotto del Teatro Civico di Tortona. La serata si è svolta con il patrocinio del Comune di Tortona. Ospite d’eccezione il prof. Davide Liccione, figura di riferimento nel panorama italiano della psicologia e della psicoterapia. Docente presso l’Università di Pavia, il suo percorso lo ha portato a dar vita ad un modello terapeutico innovativo: la Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica.

La sala gremita

Il prof. Liccione ha condotto i presenti in un’esplorazione affascinante del mondo del sogno, inteso non come semplice contenitore simbolico, ma come forma autentica dell’essere. Il sogno, secondo la sua visione fenomenologica ed ermeneutica, diventa un ‘testo aperto’, uno spazio trasformativo dove il Sé può esplorare nuove possibilità e preservare la propria identità, anche al di là della veglia. L’evento ha offerto al nutrito pubblico intervenuto degli spunti di riflessione profondi, accessibili non solo agli specialisti di psicologia o filosofia, ma a chiunque volesse approfondire la propria dimensione interiore.

Il prof. Liccione spiega i sogni