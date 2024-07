Sabato 10 agosto torna ‘Calici di Stelle’ al Castello dei Paleologi di Acqui Terme, dopo il successo della prima edizione.

L’evento

A partire dalle ore 20 aperitivo con i vini del territorio e la degustazione di prodotti locali. Sarà possibile partecipare alla visita guidata del Museo Civico nelle sale del Castello, assistendo alla proiezione del film “Saint Amour” con Gérard Depardieu. All’interno del Castello si svolgerà un concerto d’arpa di Eleonora Perolini, in modalità ‘luce di candela’, reso possibile con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Infine, sarà possibile guardare le stelle cadenti, che ispirano il titolo dell’iniziativa, della notte di San Lorenzo, sdraiati su coperte messe a disposizione dall’organizzazione che allestirà anche diversi punti di seduta.

Info

Prenotazioni negli uffici IAT di Acqui Terme entro il 5 agosto (0144-322142 – [email protected], Palazzo Comunale, viale Don Tornato, Corso Roma 1 – orario: lunedì-sabato 9-13 e 15-18, domenica 9-13.30).

Costo del biglietto 25 euro (gratis sotto i 12 anni), da corrispondere solo sul posto. Prevede l’ingresso con tutte le attività proposte.

Crediti

L’evento nazionale, curato dal Movimento Turismo del Vino, in collaborazione con l’Associazione Città del Vino, nella versione acquese è organizzato dalla Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato in collaborazione al Comune di Acqui Terme, all’Enoteca Regionale Acqui Terme e Vino, al Consorzio dell’Asti DOCG e al Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui, con il supporto del Consorzio turistico Gran Monferrato e il patrocinio di Alexala.

Le parole

Così l’assessore all’Agricoltura del Comune di Acqui, Rossana Benazzo: “Sono molto contenta che quest’anno l’amministrazione sia riuscita a organizzare ‘Calici di Stelle’, evento che racchiude tante offerte per il turista e il cittadino. In un contesto importante e prestigioso come il Castello dei Paleologi, sarà possibile passare una serata diversa, con tutte le emozioni che Acqui sa dare: sapori, bellezza ed eleganza. Ci sono tutti i presupposti perché sia un evento di successo”.