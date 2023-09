Nuovo singolo per la rock band Le Distanze, nei principali store digitali con “It’s life” (etichetta Nove Eventi srl – distribuzione Universal Music Italia), un brano che racconta di quanto sia difficile raggiungere i propri sogni e delle ostilità che si devono affrontare quotidianamente, difficoltà emotive, emozionali, relazionali e pratiche del genere.

Il gruppo

È formato da Andrea Pagella, Corinna Lanari, Saverio Campese e Lucas Queirolo, tutti giovani musicisti con esperienze importanti alle spalle. La band nacque nel 2019, in pieno COVID: il nome ‘Le Distanze’ arriva da lì, da quel tremendo obbligo che ci ha condizionati. Il compositore è il genovese Andrea (Genova), pianista e cantante della band; il batterista Saverio (Trani), la bassista e corista Corinna (Genova), il chitarrista e corista Lucas (Chile, Viña del mar).

Le parole

L’autore Andrea Pagella sul nuovo brano: “Voglio che l’ascoltatore si immerga fra i due principali pilastri testuali, “È Vita!” (It’s Life) e la “difficoltà” nel raggiungere “la vita”, evidenziati dal forte differenziamento musicale, che esprime in una forma quasi dance i contrasti emozionali. It’s life è un insieme di tanti generi che ne formano uno nuovo e unico, forse innovativo e mai fatto prima, che lega culture ritmi e sound diversi in una sola canzone, mantenendo scorrevolezza e orecchiabilità già dal primo ascolto. Il testo si adatta bene a molte situazioni quotidiane che la gente vive, facendo sì che l’ascoltatore possa immedesimarsi completamente ascoltandone le parole. Questa è vita, questa è “It’s Life”.

Video: https://youtu.be/iFK6Qe5maGw?si=Uu7kaqLdDnq3g71b

La storia

Nei primi 2 anni insieme, malgrado il covid, hanno partecipato a vari concorsi, sono stati ospitati a Casa Sanremo dove si sono esibiti con “Rimani qui”, canzone che fa parte della colonna sonora di “The Mirror”, candidato al David di Donatello. Vincitori di Sanremo Rock sezione Trend, secondi al Sanremo live in the city, vincitori del premio radiofonico accompagnato dal 2° posto al gran gala dei festival di San Marino nel 2021. Nel 2022 sono stati ospiti a tutte le finali regionali estive di Sanremo Rock Trend e 1° concerto gratuito a Marciano, prima di Elisa Toffoli. Fine 2022 hanno registrato il primo album. Il tour 2023 si apre con la chiamata da parte del Firenze Rock per l’apertura al gruppo britannico “The Who” insieme ad artisti di spessore come Tom Morello, ecc.

Link

Facebook, Instagram, Youtube: https://linktr.ee/ledistanzeofficial

TikTok: https://www.tiktok.com/@ledistanze1?_t=8eiYYEIFP5V&_r=1

Spotify: https://open.spotify.com/user/315csadzgfzjyzvlj3zvioh45zdy?si=mHtspXSZSJS-5LN4yL_2pA&nd=1