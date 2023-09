Ecco “Non te l’ho detto”, nuovo singolo di Janua

Un SI per qualcun altro diventa un NO; per te. Alle volte anche deludere è necessario.

In radio e nei principali store digitali “Non te l’ho detto”, il nuovo singolo di Janua (Gaetano Zampetti), un brano che parla della fine di una storia d’amore e della difficoltà ad ammetterlo a se stessi e all’altro.

“Stare insieme significa anche guardare nella stessa direzione, ma se ti accorgi che quella direzione non è mai stata tua, che quella situazione ti logora, ti consuma, allora devi trovare la forza di reagire e di parlare, costi quel che costi, o soffocherai nei tuoi silenzi”.

Arrangiamento musicale di Roberto Fallarino, mix e mastering Marco Colella.

Ecco le parole di Janua: “È la possibilità che ho deciso di darmi, una sorta di riscatto, di rinascita. Sento il bisogno di raccontare, in musica, il mio mondo, un mondo che potrebbe essere tranquillamente anche il tuo. Mi lascio ispirare dalla vita di tutti i giorni. Sono uno spirito, un guerriero, e non amo arrendermi. Perseguo e perseguito i miei sogni. Se vuoi conoscermi, fallo ascoltando la mia musica”.

Il videoclip, girato a San Giorgio del Sannio in provincia di Benevento (città in cui vive l’artista), è diretto da Salvatore Eros di Marco, editing a cura di Orlando Marallo, colorist Simone Lizza, scenografia Gaetano Zampetti.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=bBeBKEQ9aaI

Link:

https://www.instagram.com/janua868/?hl=it

https://www.facebook.com/Janua86

https://spotify.link/USeLmKpW8Cb