Il Cinefestival ad Alessandria fino al 31 ottobre: sabato 4 doppio evento alla SOMS del Cristo

Il Cinefestival ‘Immersi nelle storie’ è in programma ad Alessandria dal 4 al 31 ottobre prossimo, organizzato e promosso dall’Associazione ‘La Voce della Luna’, in collaborazione con la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema (FICC), il Cineplex Moderno di Spinetta Marengo, ‘Il Piccolo’, l’Istituto di Istruzione Superiore Vinci-Nervi-Fermi-Migliara, la SOMS del quartiere Cristo.

In questa edizione si propone di esplorare, attraverso masterclass di critica cinematografica e sul linguaggio del cinema, proiezioni di film classici e contemporanei, presentazioni di libri dedicati alla Settima Arte, incontri con prestigiosi esponenti del mondo del cinema.

Al centro il tema dell’“Abitare il confine”, inteso come possibilità da parte dell’essere umano di affrontare e superare i propri limiti, incontrare e accettare il diverso da sé, superando paure, stereotipi e pregiudizi, anche inconsci, che inibiscono il rapporto con l’Altro.

LE PAROLE – Così Barbara Rossi, direttrice artistica del Cinefestival: “Intendiamo portare ad una riflessione collettiva, di cui il cinema si fa espressione, attraverso lo sguardo e la presenza di alcuni tra i suoi più autorevoli interpreti: il maestro Lamberto Bava, il direttore del ‘Giffoni Film Festival’, Jacopo Gubitosi, il regista Fausto Paravidino, la regista e direttrice artistica del ‘La Spezia Film Festival’, Paola Settimini, il critico cinematografico Valentino Saccà”.

CREDITI – Il Cinefestival Immersi nelle storie si avvale della collaborazione con la libreria Feltrinelli, Hotel Londra e Diamante, Rosso Pomodoro, Pubbli is Molas; come del sostegno di Tempocasa e Maurizio Contato Parrucchiere.

INFO: www.voceluna.altervista.org

https://www.facebook.com/VoceLuna

https://www.facebook.com/cinefestivalimmersinellestorie

https://www.instagram.com/festival_immersi_nelle_storie

https://www.instagram.com/associazione_lavocedellaluna