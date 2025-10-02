Go-kart: Lorenzo Sammartano deluso dalla trasferta in Trentino

Nel penultimo appuntamento del Rotax Max Challenge, categoria Senior, col team Mkc, svoltosi lo scorso fine settimana sul kartodromo di Ala di Trento, il giovane pilota alessandrino Lorenzo Sammartano ha raccolto meno di quanto sperasse: “Devo ammettere di essere un po’ deluso dal risultato finale: avevo la velocità per lottare tra i primi, ma la mancanza di esperienza rispetto ai miei avversari mi ha fatto commettere alcuni errori che, uniti ad un po’ di sfortuna, mi hanno impedito di far meglio”.

Lorenzo Sammartano in gara (foto Elia Carlino)

In qualifica Lorenzo ha chiuso al 3° posto, in gara 1 è finito 6°, in gara 2 è arrivato 15° e nella finale 19°: “Nonostante questo sono soddisfatto del lavoro svolto durante tutto il weekend, e ringraziamento speciale va al team Mkc di Como che mi ha fornito un pacchetto di setup davvero competitivo, ai miei sponsor Arai e Audio Center, ai miei genitori, agli amici e a tutti gli appassionati che mi hanno sostenuto in questa mia prima stagione da Senior”.

Appuntamento al gran finale di domenica 19 ottobre a Jesolo.

Lorenzo Sammartano