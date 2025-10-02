Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Torna per tre giorni ‘Mela di AISM’, in 5.000 piazze italiane il 3-4-5 ottobre

DiRaimondo Bovone

Ott 2, 2025 , , ,

In occasione della Giornata del dono, venerdì 3, e nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre, torna ‘La mela di Aism’, l’evento di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi promosso da Aism-Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Saranno 14.000 i volontari Aism coinvolti in oltre 5.000 piazze italiane, pronti a distribuire 3 milioni di mele, verdi, gialle e rosse (varietà Granny Smith, Golden Delicious e Noared), contenute in una borsina rossa da 1,8 kg, disponibile con una donazione minima di 10 euro. Ogni borsina è un gesto concreto per sostenere le 144.000 persone con sclerosi multipla in Italia, per lo più giovani, che ogni giorno affrontano una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e progressivamente invalidante. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato alla ricerca scientifica, unica arma oggi disponibile per una cura, e al potenziamento dei servizi sul territorio per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate. È possibile anche prenotare la propria borsina di mele contattando le Sezioni provinciali Aism, il cui elenco è disponibile sul sito www.aism.it/mela.

DONA AL 45512 – Con un sms o una chiamata da rete fissa, è possibile donare 2, 5 o 10 euro per sostenere il NeuroBrite-Fism Research Center, centro di eccellenza Aism a Genova per la neuroriabilitazione, dove pazienti e ricercatori collaborano per sviluppare soluzioni innovative. Gli importi della donazione con numero solidale saranno di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb, Tiscali e Geny, di 5 euro da chiamata da rete fissa Convergenze e PosteMobile e di 2 euro con sms da cellulare personale WindTre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e Tiscali.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

