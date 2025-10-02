Torna per tre giorni ‘Mela di AISM’, in 5.000 piazze italiane il 3-4-5 ottobre

In occasione della Giornata del dono, venerdì 3, e nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre, torna ‘La mela di Aism’, l’evento di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi promosso da Aism-Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Saranno 14.000 i volontari Aism coinvolti in oltre 5.000 piazze italiane, pronti a distribuire 3 milioni di mele, verdi, gialle e rosse (varietà Granny Smith, Golden Delicious e Noared), contenute in una borsina rossa da 1,8 kg, disponibile con una donazione minima di 10 euro. Ogni borsina è un gesto concreto per sostenere le 144.000 persone con sclerosi multipla in Italia, per lo più giovani, che ogni giorno affrontano una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e progressivamente invalidante. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato alla ricerca scientifica, unica arma oggi disponibile per una cura, e al potenziamento dei servizi sul territorio per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate. È possibile anche prenotare la propria borsina di mele contattando le Sezioni provinciali Aism, il cui elenco è disponibile sul sito www.aism.it/mela.

DONA AL 45512 – Con un sms o una chiamata da rete fissa, è possibile donare 2, 5 o 10 euro per sostenere il NeuroBrite-Fism Research Center, centro di eccellenza Aism a Genova per la neuroriabilitazione, dove pazienti e ricercatori collaborano per sviluppare soluzioni innovative. Gli importi della donazione con numero solidale saranno di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb, Tiscali e Geny, di 5 euro da chiamata da rete fissa Convergenze e PosteMobile e di 2 euro con sms da cellulare personale WindTre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e Tiscali.