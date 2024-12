I ragazzi del ‘Centro Down’ di Alessandria ospiti all’Ac Ranch di Carentino

Federico, Michela, Clementina, Luca ed Enrica fanno parte dell’Associazione Centro Down di Alessandria. Sono stati loro i protagonisti del pomeriggio trascorso all’Ac Ranch di Carentino, accolti dalla titolare, Anna Cusmano, che li ha portati nel magico mondo dei cavalli, dell’equitazione e delle curiosità legate a questi fantastici animali.

Dopo il timore e la titubanza iniziali, pian piano hanno preso confidenza con l’ambiante, accompagnati da genitori ed educatori, visitando i box e salendo in sella. Poi si sono cimentati nella realizzazione di coloratissimi addobbi natalizi, personalizzati ed ecosostenibili. Una giornata all’insegna della solidarietà e dell’innovazione sociale, puntando all’inclusione e alla condivisione: all’iniziativa hanno partecipato il Delegato provinciale Giovani Impresa Mario Castelli con il vice Federico Maggi e il Presidente dei Senior, Pietro Cavanna.

Le parole

Così il presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco: “Lo scorso anno i ragazzi del Centro Down si avvicinarono all’arte della panificazione con ‘Campagna Amica’. Quest’anno hanno potuto accarezzare e cavalcare pony e cavalli di razze varie. Dopo aver visto il loro entusiasmo, stiamo già pensando al prossimo laboratorio didattico”.

Così il direttore, Roberto Bianco: “E’ stata un’occasione per metterci al servizio della comunità, coniugando attività produttiva e servizi alla persona, visione imprenditoriale e progetti di filiera. Il progetto che Coldiretti sta cercando di realizzare per testimoniare un’agricoltura solidale, disponibile e rispettosa”.

Così Anna Cusmano, titolare di “Ac Ranch” e cuoca contadina di Campagna Amica: “Siamo fattoria didattica e il nostro obiettivo è quello di far conoscere e amare i cavalli. Sono animali che hanno uno spiccato senso sociale e instaurano un rapporto sensoriale con le persone, superando le diffidenze. E’ una grande gioia mettere le nostre competenze a disposizione di chi vuole avvicinarsi a questo mondo ma anche, più in generale, all’agricoltura e alla natura”.