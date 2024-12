‘Banca del Vino’, terzo appuntamento ad Acqui Terme martedì 17 dicembre

La Banca del Vino apre una nuova sede ad Acqui Terme, sotto la guida di Laura Norese, figura di riferimento nel mondo del vino, da anni attiva come collaboratrice della guida Slow Wine. Questo progetto si propone di creare un punto d’incontro tra produttori e appassionati, valorizzando le storie e le persone che rendono unico il panorama vitivinicolo italiano. La serata si prenota esclusivamente online al seguente link: https://ideasiti.wine/eventi/

Cos’è la ‘Banca del Vino’

Realtà unica al mondo, ha l’obiettivo di esprimere la grande ricchezza di territori, terreni e vitigni autoctoni della nostra penisola. Un patrimonio bio-diverso inestimabile in un paese come l’Italia dove in ogni regione si produce vino. Attraverso il progetto “Club Banca del Vino”, le cantine selezionate e aderenti contribuiscono a sostenere la cultura del vino attraverso iniziative promozionali ed educative. Sono oltre 50.000 le bottiglie custodite nelle Cantine Storiche dell’Agenzia di Pollenzo, il cui complesso architettonico nasce nel 1835, per volontà di Carlo Alberto di Savoia. Era il centro direttivo delle tenute sabaude e il cuore delle sperimentazioni agro-enologiche.

Le serate didattiche, format innovativo

La Banca del Vino ad Acqui Terme ha già inaugurato il suo percorso con 2 eventi di successo, al Castello di Trisobbio (25 ottobre) e all’Osteria Bo Russ di Acqui Terme (26 novembre). Il prossimo appuntamento sarà martedì 17 dicembre, ancora all’Osteria Bo Russ di Acqui. Spiega Laura Norese, coordinatrice della nuova sezione: «L’obiettivo è far dialogare i produttori con il pubblico, mettendo al centro le storie, le filosofie di vita e il lavoro quotidiano di chi sta dietro a ogni bottiglia. Non ci saranno chiacchiere da sommelier, ma un racconto diretto e genuino che avvicina il mondo del vino alle persone».

Programma della serata

Ore 20 – Introduzione di Laura Norese;

Ore 20.05 – Degustazione guidata da Isella Zanutto, responsabile mercato estero della cantina Marchesi Alfieri. Vini: Barbera d’Asti, Barbera d’Asti Superiore, Monferrato Rosso.

Ore 21.15 – Abbinamento gastronomico e dialogo con i partecipanti. In degustazione vecchie e introvabili annate di Barbera e Pinot Nero. Con polenta fritta e guancia di vitello brasata al Barbera, preparata da Eugenio Nani, oste e sommelier.

