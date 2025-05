Carcere di Alessandria ‘Cantiello-Gaeta’: detenuto colombiano incendia e aggredisce

Non cessano gli episodi di violenza nelle carceri ma d’altronde, con questo regime aperto, i galeotti sono troppo liberi di fare ciò che vogliono senza essere puniti.

Ad Alessandria l’episodio più recente riguarda la Casa Circondariale di Alessandria “Cantiello e Gaeta”, dove un colombiano ha dato vita ad una assurda protesta, dando fuoco ad oggetti presenti in cella, colpendo poi un ispettore di polizia penitenziaria con un bastone.

A spiegare l’episodio, avvenuto nella notta fra venerdì e sabato scorsi, è Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria): “Ancora una volta la professionalità degli agenti in servizio ha impedito che la situazione degenerasse, ma accende i riflettori su una realtà preoccupante: il crescente numero di eventi critici dentro le carceri. Le condizioni lavorative dei poliziotti penitenziari sono da tempo insostenibili, ed è più che mai necessario che il DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e il Provveditorato d Torino facciano la loro parte con un corposo scollamento di detenuti di media sicurezza per riportare condizioni dignitose di vivibilità”.

Il taser, sempre più necessario per i poliziotti

Per Donato Capece, segretario generale del SAPPE, le cose devono cambiare: “Chi aggredisce un poliziotto, aggredisce lo Stato. Servono interventi urgenti e strutturali: aver smembrato la sicurezza interna delle carceri con vigilanza dinamica, regime aperto ed assenza di Polizia Penitenziaria, ha favorito gli eventi critici. E non è certo l’affettività a favore dei detenuti la priorità di intervento per il sistema carceri. Rivendichiamo la dotazione del taser per la Polizia Penitenziaria. Si riparta da questi gravi fatti per porre fine allo smantellamento della sicurezza attuato nel passato”.