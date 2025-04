Cine-rassegna di strane creature al Cineplex Moderno: mercoledì 30 aprile c’è “La cosa da un altro mondo”

Il Cineplex Moderno ospita la nuova rassegna cinematografica “Torneremo ancora”, progetto a lungo termine dedicato ai film che hanno segnato la storia della settima arte. La rassegna, suddivisa in semestri tematici, ha preso il via il 26 febbraio col 1° ciclo, “Strane Creature!”, un percorso di 14 capolavori che esplorano la figura del mostro, del diverso e dell’inquietante nel cinema. La rassegna è organizzata in collaborazione con l’Associazione “La Voce della Luna”, che arricchirà ogni proiezione con un introduzione e un dibattito finale. Inoltre, grazie alla partnership con Ubik, sarà possibile trovare e acquistare i libri che hanno ispirato i film proiettati.

Domani alle ore 21 la decima proiezione: “La cosa da un altro mondo” (Cristian Niby, 1951) – Un classico del cinema di fantascienza, non solo per la sceneggiatura avvincente e le sue tecniche innovative, ma anche per la sua capacità di far riflettere lo spettatore sulle preoccupazioni sociali e politiche del suo tempo. La sua influenza continua a essere oggi molto sentita nel cinema di genere, rendendolo un’opera cinematografica fondamentale per gli appassionati del cinema di fantascienza e horror (fonte: “Beyond the Horror Blog”). Prodotto da Howard Hawks, celebre per la sua tensione costante e un’atmosfera claustrofobica, il film combina abilmente elementi horror e fantascientifici, lasciando un’impronta duratura nella storia del cinema. La proiezione di “La cosa da un altro mondo” viene introdotta da Barbara Rossi, media e film educator, critica cinematografica, presidente dell’Associazione di cultura cinematografica La Voce della Luna.

DOVE E COME PARTECIPARE – Luogo: Cineplex Moderno, Alessandria – Quando: Ogni mercoledì – Orario: Ore 21.00 – Biglietti: Disponibili online sul sito www.cineplexmoderno.it e presso la biglietteria del Cinema: telefono 327-3563247 – email [email protected] – Associazione “La Voce della Luna”: email [email protected] .