Giobbe Covatta – Lo Spettacolo del ‘6’

Il nuovo spettacolo di Giobbe Covatta ha come titolo “6”, continuando la tradizione di utilizzare numeri significativi come “7” (sette vizi capitali) e “30” (articoli della carta dei diritti dell’uomo). Questa volta, il focus è sul numero “6”.

L’evento si terrà durante il Attraverso Festival, nella serata di venerdì 21 luglio, nel suggestivo Cortile del Chiostro dell’Annunziata a Tortona (AL).

Covatta e l’argomento Pianeta

Nel suo spettacolo, Covatta affronta il tema della crescita della temperatura del pianeta. Il numero “6” rappresenta l’aumento in gradi centigradi che la temperatura media della Terra potrebbe raggiungere.

Ci si chiede come sarà il mondo quando la temperatura sarà più alta di un grado rispetto ai giorni precedenti, e cosa succederà quando raggiungeremo due gradi. È una riflessione sulla possibilità di evitare ulteriori aumenti che porterebbero probabilmente alla nostra estinzione.

Giobbe Covatta, con il suo umorismo tipico, si pone domande su come le generazioni future dovranno affrontare queste sfide. Basandosi su modelli matematici ecologici supportati da solide basi scientifiche, emerge una prospettiva preoccupante: i nostri discendenti si troveranno di fronte a gravi problemi e dovranno adattarsi a vivere in un pianeta meno ospitale, a meno che non iniziamo sin da ora a risolvere i problemi ambientali, la sovrappopolazione e le questioni energetiche.

Nel suo spettacolo, Covatta immagina un futuro in cui la temperatura media della Terra aumenta gradualmente, rappresentando diversi periodi storici. I protagonisti sono gli abitanti di queste epoche, che sono i discendenti dei nostri tempi, eredi del nostro patrimonio economico, sociale e culturale, ma anche delle problematiche che abbiamo trascurato. Covatta crea personaggi comici, che si affannano nel cercare di fare ciò che avremmo dovuto fare molto tempo fa. È probabile che i nostri discendenti giudichino severamente il modo in cui viviamo, trovandolo ridicolo e pericoloso.

Cortile del Chiostro dell’Annunziata, Tortona (AL).

Info: [email protected]

Per ticket e prenotazioni : www.mailticket.it/manifestazione/1V36/giobbe-covatta-attraverso-festival-2023