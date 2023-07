Domani Alessandria e provincia vanno in TV grazie a “Camper”, in onda su Rai Uno dalle 12.35 alle 13.30

Fino al 7 luglio il Piemonte sarà protagonista della trasmissione di Raiuno ‘Camper’, in onda da lunedì a venerdì dalle 12.35 fino alle 13.30 condotta in diretta da Marcello Masi. Domani saranno a Ovada dove è protagonista il Dolcetto, ad Acqui Terme ci sarà una diretta dalla Bollente mentre a Borghetto di Borbera le telecamere si sposteranno sul fiume con la sua balneazione estiva.

Dopo la messa in onda le puntate e i relativi servizi saranno disponibili su Raiplay https://www.raiplay.it/programmi/camper

“Siamo orgogliosi di accompagnare con le nostre ATL in questi giorni le telecamere della Rai in Piemonte nel contesto di una trasmissione di successo dedicata ai luoghi più belli d’Italia. I nuovi format TV sul turismo si stanno rivelando un’arma in più per il mercato interno. Gli stessi italiani a volte non conoscono luoghi meravigliosi che si scoprono grazie alle telecamere” hanno sottolineato gli assessori al Turismo Vittoria Poggio e al Cibo Marco Protopapa.