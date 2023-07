Galleggia Non Galleggia 2023 – Casale Monferrato

Galleggia Non Galleggia 2023

La data da cerchiare sul calendario è quella di domenica 16 luglio 2023. A Casale Monferrato (AL) si terrà la settima edizione di Galleggia non Galleggia, organizzato dagli Amici del Po, il carnevale acquatico dei monferrini a cura degli Amici del Po : decine di imbarcazione costruite in loco con cartone e nastro adesivo che sfilano sul fiume Po.

Numeri

Lo scorso anno, dopo il fermo per colpa del COVID, le iscrizioni erano arrivate a quota 87 squadre, e il prato di fianco al fiume si era presentato pieno di adulti e ragazzi proti a fare il tifo, come un vero e proprio stadio.

L’Evento del ‘Galleggia’

Senza vincitori né vinti, non è però da intendersi una gara: è una festa popolare, un evento in grado di far riscoprire il fascino del Po ad adulti e bambini, la celebrazione dell’ingegno e della fantasia, della spensieratezza e della gioia di trascorrere insieme una giornata diversa all’aria aperta.

Le iscrizioni apriranno il 5 di giugno sul sito www.amicidelpocasale.it .

Info : [email protected]

Viale Lungo Po Gramsci, Casale Monferrato (AL)